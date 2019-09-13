Собчак и Богомолов официально стали мужем и женой

Светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов расписались и стали официально мужем и женой. Бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Отметим, что к ЗАГСу звезды подъехали на шикарном катафалке. На нем была надпись: «Пока смерть не разлучит нас». Судя по всему, молодожены подошли с юмором к «главному дню в своей жизни».

Ранее мать Богомолова Ольга Ульянова заявила, что безумно счастлива за своего сына. Молодым она пожелала долгих лет жизни. Для матери главное, чтобы ее сын и Ксения Собчак были счастливы.

больше по теме Мать Богомолова высказалась о свадьбе сына с Собчак Ольга Ульянова приготовила для светской львицы букет из нежно-розовых роз и лилий.

Торжество по поводу бракосочетания состоится вечером 13 сентября. На нем будут присутствовать самые близкие люди звёзд, а также их родственники.

Отметим, что на празднике не появятся бывшие вторые половинки Собчак и Богомолова. Максим Виторган занимается ребенком от Собчак Платоном. Что касается Дарьи Мороз, то она ранее говорила, что на свадьбе ее ждать не стоит. У нее масса куда более важных дел, чем свадьба бывшего мужа.