Рудковская в платье со шлейфом посетила премию «Человек года»

Вечером 10 сентября все «сливки» российского шоу-бизнеса собрались на премии журнала GQ «Человек года». В этом году заветные статуэтки получили Филипп Киркоров, Кирилл Серебренников, Павел Деревянко, Юрий Дудь и другие известные персоны. В зале было множество гостей, которые пришли поддержать своих коллег: певица Сати Казанова с мужем, Глюкоза в ярком платье, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Не прошла мимо столь важного мероприятия и Яна Рудковская. Она появилась на ковровой дорожке в сопровождении мужа Евгения Плющенко. В последнее время продюсер выбирает мини-платья, чтобы лишний раз продемонстрировать свои стройные ноги, но на этот раз она отдала предпочтение вечернему платью в пол черного цвета с рюшами и шлейфом. Волосы Яна оставила распущенными, а в руках держала миниатюрную сумочку в тон наряду.

Примечательно, что многие выбрали образы в темных тонах. Даже Собчак, которая будто прятала изменения в фигуре под пышной юбкой с баской. Уже несколько недель ходят слухи, что телеведущая находится в интересном положении, но она лишь смеется над сплетнями. А вот стройную фигуру Рудковской не смогла испортить даже многослойная ткань. Она выглядела по-прежнему хрупкой и изящной.

Поклонники пришли в восторг от образа продюсера и ее элегантно одетого супруга. «Какие красивые», «Шикарное платье. Очень идёт», «Яночка, вы такая обворожительная! Очень красивая пара», «Какое шикарное платье!», «Вы такая красавица, просто „точеная фигурка“ для музыкальной шкатулки», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится эта пара?