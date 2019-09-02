Рудковская продемонстрировала стильный осенний образ

Яна Рудковская является известной модницей. Она старается не пропускать модных показов и всегда во взаимосвязи с известными моделями и дизайнерами. В гардеробе светской львицы можно найти множество роскошных вечерних нарядов, костюмов и просто брендовых вещей. Только на «Новой волне» в Сочи в этом году продюсер сменила пять мини-платьев. А в последний день лета она посетила Дрезденский оперный бал, на который пришла в роскошном пышном одеянии с мужем.

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В этом году школьные линейки прошли 2 сентября. Яна, в отличие от других мам, не готовила наследника к школе, так как Саше Плющенко только шесть лет. Однако он уже изучает программу первого класса дома. Все же светская львица не смогла себе отказать в трогательном фото с сыном в День знаний. В соцсети она опубликовала снимок, на котором позировала среди осенних листьев. Рудковская была облачена в серый джемпер и белую юбку-полусолнце с принтом.

Гном Гномыч, как ласково мальчика называют близкие, тоже был облачен в джемпер и штаны горчичного цвета. Он в кадре дарил маме букет из золотистых листьев. «Всех первоклашек мы поздравляем „С Днём знаний“, всем малышам удачи», — написала Яна.

Поклонники восхитились стильным осенним образом светской львицы. «У вас даже листики красиво лежат», «Очень красивое и атмосферное фото!», «А я ищу, где ноги, а это юбка, необычно. Как всегда роскошный наряд», «Эффект будто это не юбка, а покрывало, и Яна сидит сквозь него», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые удивились тому, что Рудковская скрыла ноги, хотя в последнее время любит их показывать.

А вам понравился образ Яны?