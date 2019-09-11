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Юрий Дудь «подсидел» Ольгу Бузову на премии «GQ – 2019»

Известный видеоблогер и журналист стал обладателем престижной премии «Лицо с экрана GQ – 2019».

Юрий Дудь «подсидел» Ольгу Бузову на премии «GQ – 2019»
ЮРИЙ ДУДЬ. ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО НА YOUTUBE-КАНАЛЕ.

Недавно в Московской консерватории имени Чайковского состоялось вручение ежегодной премии журнала «GQ – 2019» самым лучшим и запомнившимся по итогам года звездам кино, бизнеса и телевидения. Свои статуэтки получили и Павел Деревянко, и Филипп Киркоров. Не остался в стороне и скандально в последнее время известный видеоблогер Юрий Дудь.

В номинации «Лицо с обложки» в этом году конкуренцию ему составила, в частности, Ольга Бузова, но проиграла «сражение». Сам же герой, напомним, престижную награду получает уже в третий раз подряд.

«Жалко, что только за «Колыму», потому что мне хотелось бы за «Беслан». Во-первых, в этом зале я увидел огромное количество очень влиятельных, талантливых, преуспевающих людей — это очень круто, это здорово. И прямо сейчас в этом зале находится как минимум несколько людей, на которых я натурально рос. Поэтому я действительно рад присутствовать здесь и сейчас», — прокомментировал со сцены свою очередную победу Дудь.

Юрий Дудь на премии GQ. Фото
Юрий Дудь. Фото: Лика Брагина

Напомним, в номинации «Актер года» победу в этом году праздновал Павел Деревянко, который пообещал поставить статуэтку на самое видное место.

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Юрий Дудь «подсидел» Ольгу Бузову на премии «GQ – 2019»
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