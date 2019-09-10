На премию «Дай пять!» Бледанс, Кулецкая и другие звезды пришли вместе с детьми

В Московском дворце молодежи прошел единственный конкурс, где победителей выбирало не профессиональное жюри, а школьники со всей России.

«А можно селфи?», «О боже, это же Темникова!», «Мне срочно надо это запостить в Instagram», — пробирались школьники к звездам на красной дорожке в Московском дворце молодежи 10 сентября. Просили автографы, записывали интервью для соцсетей…

Ребята приехали в Москву со всей России. Ведь в концертном зале состоялось ежегодное вручение национальной телевизионной премии «Дай пять!». Единственный конкурс, в жюри которого входят самые обычные дети. Отдать свой голос за любимого певца, актера и ведущего мог каждый, кому еще не исполнилось 16 лет…

«И это здорово, потому что дети выбирают интуицией, а потому их голоса самые честные, настоящие. Ребята задают новые тренды», — заметила Эвелина Бледанс, появившаяся в качестве гостьи с сыном Семеном Семиным.

Детей, к слову, пришлось взять с собой и другим звездам. Как оказалось, это было негласным «правилом» организаторов.

«А вы разве не читали? Взрослые допускаются только в сопровождении детей», — посмеялась топ-модель Елена Кулецкая, которая держала за руку 3-летнюю дочку Нику.

«Хорошо, что мы вообще добрались, — тут же добавила звездная блондинка. — Ника вот начала капризничать, что платье ей жмет прямо перед выходом. И мне пришлось бежать за ножницами, иголкой и ниткой, чтобы перешить рукав».

На сцене же тем временем готовились к вручению золотых и шоколадных плиток… Так выглядят призовые «статуэтки» от «Дай пять!» .

Первой «конфету» получила звезда YouTube Ника Вайбер: девушку признали лучшей ведущей этого года. Тем любопытнее, что она обошла самых популярных красоток России — Ольгу Бузову и Регину Тодоренко.

«Если честно, я думала, что буду премию Бузовой вручать, — посмеялась Вайбер со сцены, — и уж точно не надеялась победить сама. Да, это вообще моя первая победа».

Не досталась Бузовой и победа в номинации «Лучшая певица». Тут исполнительницу хита «Мало половин» обошла Клава Кока. Девушка так расчувствовалась, что расплакалась прямо на сцене.

«Я никогда и нигде не выигрывала. Обещаю, что не подведу. И обещаю стать лучшей певицей не только России, но и мира», — прокричала в микрофон Кока, представив новую композицию «Зая».

А вот титул «лучшего ведущего» у Максима Галкина и Юрия Дудя увел спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Исполнителю же лейбла Black Star Олегу Терновому повезло дважды. Парень не просто получил «золотую плитку» как лучший исполнитель , но и смачный поцелуй от красотки Глюкозы, которая вручала ему заветную награду.

Актером года стал Сергей Светлаков, а титул «лучшей актрисы» достался Аглае Тарасовой.

«Хочется верить, что это заслуженно, а не просто потому, что только я смог приехать, — отшучивался со сцены актер «Елок». — Но в любом случае шоколадка мне пригодится».

И, наконец, главную награду «Хочу быть как…» унес с премии Тимати. Правда, виртуально. Рэпер присутствовать не смог, но обратился ко всем с экрана на сцене.

«Всем привет. Огромное спасибо, что доверили мне победу. Услышать от вас, что вы хотите быть как я, это дорогого стоит», — заметил он.

За владельца лейбла Black Star отдали свой голос 3,5 миллионов школьников.

«Я смотрел эту премию как концерт и понял, что половину участников до этого и не знал, — признался генеральный продюсер СТС Антон Федотов. — Зато теперь я могу вернуться домой к своим детям и козырнуть, что я знаю еще и этих людей».