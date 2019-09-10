«Человеком года GQ — 2019» стал Серебренников, а «Вечной ценностью» — Киркоров

Наград так же удостоились Face, Юрий Дудь, Покрас Лампас, Александр Роднянский и другие.

Самые талантливые, самые активные, первые в своей творческой профессии — лучшие люди 2019 года вечером 10 сентября получили свои награды от мужского журнала GQ. Церемония награждения происходила в Московской государственной консерватории имени Чайковского и собрала множество звезд и журналистов.

Сразу скажем, что «Человеком года» по версии журнала объявили режиссера Кирилла Серебренникова. «Музыкантом года» стал Face, лучшим актером назвали Павла Деревянко, продюсером года признали Александра Роднянского. А специальной номинации «Вечная ценность» удостоился Филипп Киркоров. Ветераном премии уже, наверное, можно назвать журналиста Юрия Дудя — он стал «Лицом с экрана» в третий раз. Со сцены телеведущий призвал всех присутствующих в зале быть смелее и ничего не бояться.

Напомним, гостями церемонии стали многие медийные персоны, актеры, режиссеры, продюсеры. Всеобщее внимание было в этот вечер приковано к Ксении Собчак и Константину Богомолову, которые поженятся 13 сентября. Вопреки всем слухам о беременности, журналистка пила шампанское.