НОВОСТИ

«Человеком года GQ — 2019» стал Серебренников, а «Вечной ценностью» — Киркоров

Наград так же удостоились Face, Юрий Дудь, Покрас Лампас, Александр Роднянский и другие.

«Человеком года GQ — 2019» стал Серебренников, а «Вечной ценностью» — Киркоров
Кирилл Серебренников - человек года по версии GQ. Фото: Teleprogramma.pro

Самые талантливые, самые активные, первые в своей творческой профессии — лучшие люди 2019 года вечером 10 сентября получили свои награды от мужского журнала GQ. Церемония награждения происходила в Московской государственной консерватории имени Чайковского и собрала множество звезд и журналистов.

Сразу скажем, что «Человеком года» по версии журнала объявили режиссера Кирилла Серебренникова. «Музыкантом года» стал Face, лучшим актером назвали Павла Деревянко, продюсером года признали Александра Роднянского. А специальной номинации «Вечная ценность» удостоился Филипп Киркоров. Ветераном премии уже, наверное, можно назвать журналиста Юрия Дудя — он стал «Лицом с экрана» в третий раз. Со сцены телеведущий призвал всех присутствующих в зале быть смелее и ничего не бояться.

Напомним, гостями церемонии стали многие медийные персоны, актеры, режиссеры, продюсеры. Всеобщее внимание было в этот вечер приковано к Ксении Собчак и Константину Богомолову, которые поженятся 13 сентября. Вопреки всем слухам о беременности, журналистка пила шампанское.

Филипп Киркоров получил награду GQ-2019 в номинации "Вечная ценность"
Филипп Киркоров получил награду GQ-2019 в номинации «Вечная ценность». Фото: Teleprogramma.pro
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Человеком года GQ — 2019» стал Серебренников, а «Вечной ценностью» — Киркоров
Интересно?
Поделись с друзьями: