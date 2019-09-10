Собчак в черном платье с декольте вышла в свет с Богомоловым накануне свадьбы

В Москве светские тусовки проходят не только по пятницам. 10 сентября в столице состоялась премия GQ «Человек года», на котором собрались «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Сати Казанова пришла с мужем Стефано Тиоццо, а Глюкоза вновь привлекла к себе внимание с помощью яркого образа. Однако все внимание было приковано к Ксении Собчак, которая появилась на мероприятии со своим женихом Константином Богомоловым.

Уже 13 сентября у них должна состояться свадьба. Для появления на публике пара выбрала наряды в одной цветовой гамме. Телеведущая выглядела неотразимо в черном платье из легкой ткани с пышной юбкой и декольте. Одна рука девушки была оголена, а вторую украшал причудливый рукав. Она держала за руку возлюбленного, но не позволяла ему пить шампанское, а вот сама осушила несколько бокалов.

Богомолов был облачен в черную футболку и брюки. Неизвестно по какой причине, он не фотографировался вместе со своей спутницей. А вот сама Ксения устроила фотосессию на роскошном кресле, который напоминал трон. Сумочку она держала около живота. Более того, у наряда была небольшая баска. Со стороны казалось, что девушка пытается скрыть изменения в фигуре. Отметим, что несколько недель назад появились слухи, что Собчак беременна вторым ребенком.

Однако сама светская львица лишь посмеялась над слухами. На премии она вела себя спокойно, общалась с гостями и позировала для снимков. По всей видимости, сейчас все ее мысли занимает предстоящая свадьба. Накануне в Сети появилось электронное приглашение на торжество. В обществе поговаривают, что оно обошлось влюбленным в 16 миллионов рублей.

А вам нравится эта пара?