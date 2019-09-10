Звездный стиль

Собчак в черном платье с декольте вышла в свет с Богомоловым накануне свадьбы

Влюбленные постоянно держались за руку на премии «Человек года».

Собчак в черном платье с декольте вышла в свет с Богомоловым накануне свадьбы
Ксения Собчак и Константин Богомолов. фото: globallookpress.com

В Москве светские тусовки проходят не только по пятницам. 10 сентября в столице состоялась премия GQ «Человек года», на котором собрались «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Сати Казанова пришла с мужем Стефано Тиоццо, а Глюкоза вновь привлекла к себе внимание с помощью яркого образа. Однако все внимание было приковано к Ксении Собчак, которая появилась на мероприятии со своим женихом Константином Богомоловым.

Уже 13 сентября у них должна состояться свадьба. Для появления на публике пара выбрала наряды в одной цветовой гамме. Телеведущая выглядела неотразимо в черном платье из легкой ткани с пышной юбкой и декольте. Одна рука девушки была оголена, а вторую украшал причудливый рукав. Она держала за руку возлюбленного, но не позволяла ему пить шампанское, а вот сама осушила несколько бокалов.

Собчак на премии пила шампанское. фото
Собчак пила шампанское и общалась с гостями. Фото: Лика Брагина

Богомолов был облачен в черную футболку и брюки. Неизвестно по какой причине, он не фотографировался вместе со своей спутницей. А вот сама Ксения устроила фотосессию на роскошном кресле, который напоминал трон. Сумочку она держала около живота. Более того, у наряда была небольшая баска. Со стороны казалось, что девушка пытается скрыть изменения в фигуре. Отметим, что несколько недель назад появились слухи, что Собчак беременна вторым ребенком.

Собчак на премии человек года. фото
Собчак позировала в лаконичном платье. Фото: Лика Брагина

Однако сама светская львица лишь посмеялась над слухами. На премии она вела себя спокойно, общалась с гостями и позировала для снимков. По всей видимости, сейчас все ее мысли занимает предстоящая свадьба. Накануне в Сети появилось электронное приглашение на торжество. В обществе поговаривают, что оно обошлось влюбленным в 16 миллионов рублей.

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«Человек года»Звездный стильКонстантин БогомоловКсения Собчак

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Собчак в черном платье с декольте вышла в свет с Богомоловым накануне свадьбы
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