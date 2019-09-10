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Собчак побаловала себя шампанским на фоне слухов о беременности

Светская львица вместе с женихом Константином Богомоловым посетила премию «Человек года». Нас специальный корреспондент работает на церемонии.

Собчак побаловала себя шампанским на фоне слухов о беременности
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

10 сентября представители российского шоу-бизнеса собрались на премии GQ «Человек года». Как и раньше, лучшим из лучших будут вручены премии в разных номинациях. Одни гости пришли за заветной статуэткой, другие чтобы поддержать коллег. На ковровой дорожке появилась Сати Казанова в шифоновом платье, а Глюкоза предпочла подчеркнуть фигуру золотым нарядом. Вышла в свет одна из самых обсуждаемых пар в этом году — Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Известно, что 13 сентября влюбленные сыграют свадьбу. В Сети на днях появилось электронное приглашение на бракосочетание. Примечательно, что накануне такого важного события появились слухи, что Собчак беременна. Поклонники разглядели у нее округлившийся живот. Сама светская львица, конечно, посмеялась над сплетнями. Более того, на премии она публично позволила себе выпить несколько бокалов шампанского.

Собчак пила шампанское. фото
Собчак пришла с Богомоловым. фото: Лика Брагина

Ксения беседовала с женихом, а также общалась с гостями. А вот для снимков девушка предпочла позировать без своего спутника. Более того, она отбирала у него бокалы и сама их опустошала. Блондинка была облачена в черное вечернее платье в пол с рюшами с глубоким декольте.

Собчак на премии человек года 2019. фото
Собчак и главред Vogue Мария Федорова. фото: Лика Брагина

Примечательно, что Собчак постоянно держала клатч в области живота. Богомолов в отличие от своей спутницы предпочел более повседневный стиль в одежде: брюки и черную футболку. Однако он смотрелся гармонично рядом с возлюбленной. Напомним, что  слухи об их романе появились в конце прошлого года, а уже летом они начали готовиться к свадьбе.

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Тэги:

беременность и родыЗвездный стильКонстантин БогомоловКсения Собчак

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Собчак побаловала себя шампанским на фоне слухов о беременности
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