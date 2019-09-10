Собчак побаловала себя шампанским на фоне слухов о беременности

10 сентября представители российского шоу-бизнеса собрались на премии GQ «Человек года». Как и раньше, лучшим из лучших будут вручены премии в разных номинациях. Одни гости пришли за заветной статуэткой, другие чтобы поддержать коллег. На ковровой дорожке появилась Сати Казанова в шифоновом платье, а Глюкоза предпочла подчеркнуть фигуру золотым нарядом. Вышла в свет одна из самых обсуждаемых пар в этом году — Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Известно, что 13 сентября влюбленные сыграют свадьбу. В Сети на днях появилось электронное приглашение на бракосочетание. Примечательно, что накануне такого важного события появились слухи, что Собчак беременна. Поклонники разглядели у нее округлившийся живот. Сама светская львица, конечно, посмеялась над сплетнями. Более того, на премии она публично позволила себе выпить несколько бокалов шампанского.

Ксения беседовала с женихом, а также общалась с гостями. А вот для снимков девушка предпочла позировать без своего спутника. Более того, она отбирала у него бокалы и сама их опустошала. Блондинка была облачена в черное вечернее платье в пол с рюшами с глубоким декольте.

Примечательно, что Собчак постоянно держала клатч в области живота. Богомолов в отличие от своей спутницы предпочел более повседневный стиль в одежде: брюки и черную футболку. Однако он смотрелся гармонично рядом с возлюбленной. Напомним, что слухи об их романе появились в конце прошлого года, а уже летом они начали готовиться к свадьбе.

А вам понравился образ Собчак?