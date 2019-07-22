Звездный стиль

Стильная мама: Водянова выбрала для прогулки с дочкой мини-шорты

37-летняя модель поддержала летний тренд.

Стильная мама: Водянова выбрала для прогулки с дочкой мини-шорты
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

Российская супермодель Наталья Водянова вслед за другими отечественными знаменитостями — Екатериной Климовой, Агатой Муцениеце, Викторией Лопыревой, Нюшей, Эммы Малининой — поддержала сезонный тренд на мини-шорты. Помимо дизайнерских нарядов в гардеробе многодетной Натальи есть место для практичной одежды.

В интервью Teleprogramma.pro стилист и тренд-аналитик Елена Бестави отметила, что мини-шорты этим летом пользуются той же популярностью, что и годом ранее.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать — мода проходит, а шорты остаются», — добавила Бестави.

Наталья Водянова старается уделять внимание всем своим детям (Фото: Instagram.com/natasupernova)

Свой образ модель дополнила простым белым топом и кроссовками на шнуровке. Примечательно, что наследница Водяновой, как и мама отдала предпочтение шортикам, подобрав свободную футболку. Несмотря на то, что Наталья родила пятерых детей, а ее старшему сыну Лукасу в декабре исполнится восемнадцать лет, модель легко может позволить себе и короткие платья, и шорты.

Водянова старается уделять внимание не только карьере: она не забывает о своих родительских обязанностях. Наталья находит время для прогулок с 13-летней дочерью Невой. От экс-возлюбленного Джастина Портмана модель также родила сына Виктора, ему 11 лет. В отношениях с французским предпринимателем Антуан Арно на свет появилось двое детей: сын Максим, ему пять лет, и Роман — малышу три годика.

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Стильная мама: Водянова выбрала для прогулки с дочкой мини-шорты
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