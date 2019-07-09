Лопырева в лимонном топе поделилась кадром из бразильской фотосессии

35-летняя Виктория Лопырева на личной страничке в Instagram опубликовала понравившийся кадр из бразильской фотосессии. Напомним, что возлюбленная бизнесмена стала мамой в феврале, первенцу знаменитости исполнилось пять месяцев. Сама модель признавалась, что с рождением сына Марка Лео они с возлюбленным не стали замыкаться в четырех стенах. Ранее новоиспеченная мамочка делилась фотоотчетом из своей поездки во Францию, также Лопырева успела наведаться и в Москву.

При этом Виктория пропустила кинофестиваль в Каннах. Тогда модель призналась, что между выходом в свет и родительскими обязанностями она выбрала маленького сына, не решившись оставить его на попечение нянечек.

На свежем фото возлюбленная Игоря Булатова сделала акцент на ножках, примерив черные шортики с завышенной талией и лимонный топ на бретельках. Привести фигуру в прежний вид Лопыревой помогла диета кормящей мамы и умеренные физические нагрузки в спортзале. Девушка тщательно следит за свои рационом для того, чтобы у Марка Лео не было проблем с пищеварением. Виктория отдает предпочтение полезной пище. Так же поступила и певица Нюша, которая отказалась от искусственного прикорма в пользу грудного вскармливания.