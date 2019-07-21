В стиле лета: Малинина выбрала для отдыха салатовые шорты

Супруга народного артиста России тщательно следит за тенденциями в сфере красоты и моды.

57-летняя Эмма Малинина поддержала летний тренд, выбрав для прогулки простую белую футболку и салатовые мини-шортики. В недавнем интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Елена Бестави рассказала о том, что и в нынешнем сезоне шорты все так же актуальны, как и годом ранее.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать — мода проходит, а шорты остаются», — подметила стилист, посоветовав представительница прекрасного пола сфокусироваться на трендовых летних оттенках — коралловом, желтом и лиловом.

Примечательно, что помимо возлюбленной народного артиста России Александра Малинина салатовая палитра также пришлась по вкусу и модели Виктории Лопыревой. Девушка отдала предпочтение тканевым шортикам той же цветовой гаммы.

Свой образ возлюбленная певца дополнила кепкой актуального в этого сезоне лимонного оттенка. Ранее этот цвет уже выбирали актриса Екатерина Шпица, модель Светлана Бондарчук, Дарья Пынзарь, Екатерина Климова, певица Валерия и другие знаменитости.

Сама Эмма Малинина призналась: она не только следит за личным гардеробом, но и помогает мужу определиться с выбором того или иного образа. Александр Николаевич полностью доверяет суждениям супруги в вопросах, связанных со стилем. К слову, помимо женственных и элегантных нарядов от ведущих мировых дизайнеров, в гардеробе Эммы есть место для повседневной одежды в стиле Casual. Так, на отдыхе Малинина вполне может позволить себе примерить мини-шорты и простую футболку.