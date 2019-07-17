Жена Прилучного поддержала летний тренд на джинсовые мини-шорты

30-летняя актриса говорила о том, что Павел вряд ли позволил бы ей предстать перед камерой топлес.

30-летняя Агата Муцениеце разместила на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в джинсовых мини-шортах, простой синей майке и практичных кроссовках ка шнуровке. Выбрав этот образ возлюбленная актера, прославившегося ролью в сериале «Мажор», сделала акцент на своих ногах, поддержав весенне-летний тренд на деним.

Будучи мамой двоих детей, Муцениеце вполне довольна своим внешним видом и фигурой. Впрочем, Агата признавалась, что все же пробовала придерживаться определенной строгости в питании. По словам актрисы, когда они с Павлом ждали появления Тимофея, она значительно прибавила в весе. До сих пор ей так и не удалось вернуться к своем дородовым параметрам.

Сейчас первенцу Муцениеце уже исполнилось шесть лет. А маленькой Мии — три годика. Актриса призналась, что муж уговаривает ее родить еще одного ребенка. Вот только сама Агата не спешит уходить в декрет, желая больше реализоваться в профессии.

В недавнем интервью девушка призналась, что Павел вряд ли позволит ей появиться перед камерой топлес и ни о каких обнаженных съемках в кино не может быть и речи. Агата не скрывает: ей приходится гасить ревность супруга юмором и шутками.