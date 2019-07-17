Звездный стиль

Стильный образ: Нюша в мини-шортах и босоножках подчеркнула длину ног

После родов певица стала уделять особое внимание своей фигуре.

Стильный образ: Нюша в мини-шортах и босоножках подчеркнула длину ног
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым воспитывает восьмимесячную дочку. В недавнем интервью певица рассказала о том, что ей удалось уговорить избранника присутствовать на родах. Поначалу супруг исполнительницы скептически отнесся к подобному предложению, однако потом благодарил Нюшу за то, что она разделила с ним самые важные мгновения их супружества — появления на свет их первенца.

После рождения дочери певица смогла сбросить набранные за время беременности килограммы, сев на диету. Нюша исключила из своего рациона сахар и некоторые виды молочной продукции. Не забыла певица и о пользе физических нагрузок. В новой летней фотосессии девушка продемонстрировала плоды своего похудения, подчеркнув длину ног мини-шортами и босоножками на танкетке. Нюша отдала предпочтение белым оттенкам. Принято считать, что эта гамма обычно визуально добавляет фигуре объема, в отличие от стройнящего черного цвета.

Певица сама вскармливала грудью новорожденную дочь, отказавшись от искусственного прикорма. Девушка придерживалась диеты кормящей мамы, заботясь и о здоровье малышки. Нюша не скрывает: в дородовую форму она приходила постепенно.

К слову, о похудении говорила и Полина Гагарина. Выпускница «Фабрики звезд» утверждала, что после первых родов она по новому взглянула на свое отражение в зеркале, поняв, что она должна сесть на жесткую диету. С тех пор певица тщательно следит за питанием всей семьи.

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диета звездзвездные детиМини-шортымода и стильНюша

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Стильный образ: Нюша в мини-шортах и босоножках подчеркнула длину ног
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