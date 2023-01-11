«Моя открытая глупость соединилась с ее сильно замаскированной глупостью»: принц Гарри вспомнил свою дружбу с Кейт Миддлтон

В своих скандальных мемуарах британский принц Гарри вспомнил, как чудесно начинались его отношения с будущей женой старшего брата Кейт Миддлтон.
Кейт и Уильям познакомились в 2001 году, будучи студентами. А Гарри узнал о новой возлюбленной брата только к 2005-му.
«Мне понравилась его новая девушка. Она была беззаботной, милой, доброй. Она провела академический отпуск во Флоренции, изучая фотографию, искусство. И одежду. Она любила одежду. Ее звали Кейт», — пишет Гарри.
Он вспоминает эпизод, в котором Уильям выбирал себе костюм, а они с Кейт в это время показывали на него пальцами и катались по полу от смеха. Совместное веселье очень сблизило молодого принца и его будущую сноху.
«Мне нравилось видеть, как Кейт смеется. Более того, мне нравилось смешить ее. У меня это неплохо получалось. Моя открытая глупая сторона соединилась с ее сильно замаскированной глупой стороной, — поделился Гарри. — Всякий раз, когда я беспокоился, что Кейт собирается забрать у меня Вилли, я утешал себя мыслями обо всех наших будущих приступах смеха и говорил себе, как здорово все будет, когда у меня тоже появится постоянная девушка, которая сможет смеяться вместе с нами».
Что ж, у младшего брата тоже со временем появилась улыбчивая невеста, но радостно смеяться вместе две пары наследников престола не смогли. Теперь 38-летний Гарри жалуется на судьбу в своих мемуарах.
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Добавим, что Кейт Миддлтон очень расстроена тем, что ее деверь выливает столько грязи на своих родственников в публичное пространство.