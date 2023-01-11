«Моя открытая глупость соединилась с ее сильно замаскированной глупостью»: принц Гарри вспомнил свою дружбу с Кейт Миддлтон

В своих скандальных мемуарах британский принц Гарри вспомнил, как чудесно начинались его отношения с будущей женой старшего брата Кейт Миддлтон.

Кейт и Уильям познакомились в 2001 году, будучи студентами. А Гарри узнал о новой возлюбленной брата только к 2005-му.

«Мне понравилась его новая девушка. Она была беззаботной, милой, доброй. Она провела академический отпуск во Флоренции, изучая фотографию, искусство. И одежду. Она любила одежду. Ее звали Кейт», — пишет Гарри.

Он вспоминает эпизод, в котором Уильям выбирал себе костюм, а они с Кейт в это время показывали на него пальцами и катались по полу от смеха. Совместное веселье очень сблизило молодого принца и его будущую сноху.