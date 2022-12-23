Кейт Миддлтон «чувствует себя обиженной и преданной» принцем Гарри из-за его сериала

Журналисты узнали, как британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отреагировали на скандальный документальный сериал, который выпустили на Netflix принц Гарри и Меган Маркл.
Напомним, в этой картине оставившая обязанности британской королевской семьи пара вынесла немало сора из избы. Прилично досталось и Уильяму с Кейт, которых при дворе очень любят, в то время как младшего брата и его жену не любят совсем.
«Уильям не планирует раскрывать свою точку зрения (на скандальный сериал. — Прим. авт.) или открыто мстить. Он сохраняет достоинство и продолжает работу», — сказал осведомленный источник издания Us Weekly.
«Кейт чувствует себя обиженной и преданной из-за того, что Гарри сделал это и с ней, тем более что раньше они были весьма близки».
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Королевские эксперты считают, что Гарри рвет отношения со своими родственниками ради денег американских медиакомпаний, а его британская родня готовит ему ответ побольнее. Например, младшего принца могут не пригласить на коронацию его отца Карла III в мае следующего года. Вот это будет боль!