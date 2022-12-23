Кейт Миддлтон «чувствует себя обиженной и преданной» принцем Гарри из-за его сериала

Журналисты узнали, как британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отреагировали на скандальный документальный сериал, который выпустили на Netflix принц Гарри и Меган Маркл.

Напомним, в этой картине оставившая обязанности британской королевской семьи пара вынесла немало сора из избы. Прилично досталось и Уильяму с Кейт, которых при дворе очень любят, в то время как младшего брата и его жену не любят совсем.