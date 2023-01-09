Принц Гарри об отце и брате: «Они решили лечь в постель с дьяволом!»

Король Карл III. Фото: Global Look Press

Король Карл III. Фото: Global Look Press

Королевич сделал очередное заявление про семью.

Принц Гарри продолжает лить грязь на своего отца - короля Карла III и на своего брата - принца Уильяма. В своей книге «Запасной» королевич признался, что любит свою семью, но есть одно жирное «но».

«Возвращаясь к отношениям между некоторыми членами семьи и бульварной прессой, они решили лечь в постель с дьяволом, чтобы реабилитировать свой имидж», - заявил он.

Гарри также заявил, что когда королева умирала, его не пригласили на частный рейс, которым воспользовались все другие члены семьи. К тому времени, когда он добрался в Балморал самостоятельно, Елизаветы уже не было.

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