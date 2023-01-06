«Нужна электрошоковая терапия»: принц Гарри пожалел, что видел постельные сцены Меган Маркл в «Форс-мажорах»

В своих скандальных мемуарах, которые должны выйти 10 января, британский принц Гарри откровенничает не только о ссоре с отцом и братом, но и об отношениях со своей женой-актрисой Меган Маркл.
Так, в своей книге он рассказал, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон были большими поклонниками сериала «Форс-мажоры», в котором снялась Меган, еще до того, как Гарри начал с ней встречаться.
Сам он был плохо знаком с этой картиной, но потом посмотрел, и это был для него неприятный опыт. Ведь в сериале есть эпизоды с постельными сценами героев Маркл и ее коллеги Патрика Джея Адамса. Ну и каково было принцу смотреть, как его жена «спит с другим» на экране?
«Я был свидетелем того, как она и ее коллега терзали друг друга в каком-то офисе или конференц-зале, — цитирует Гарри издание Parade. - Мне не нужно было видеть такие вещи вживую. Потребуется электрошоковая терапия, чтобы выкинуть эти образы из моей головы».
Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры». Фото: Global Look Press
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, юридическо-драматический телесериал «Форс-мажоры» (2011-2018) является главным достижением в актерской карьере Меган Маркл. После свадьбы с британским принцем она ушла из развлекательного кино. Теперь сама ее жизнь стала тем еще сериалом.