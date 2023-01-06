«Нужна электрошоковая терапия»: принц Гарри пожалел, что видел постельные сцены Меган Маркл в «Форс-мажорах»

В своих скандальных мемуарах, которые должны выйти 10 января, британский принц Гарри откровенничает не только о ссоре с отцом и братом, но и об отношениях со своей женой-актрисой Меган Маркл.

Так, в своей книге он рассказал, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон были большими поклонниками сериала «Форс-мажоры», в котором снялась Меган, еще до того, как Гарри начал с ней встречаться.

Сам он был плохо знаком с этой картиной, но потом посмотрел, и это был для него неприятный опыт. Ведь в сериале есть эпизоды с постельными сценами героев Маркл и ее коллеги Патрика Джея Адамса. Ну и каково было принцу смотреть, как его жена «спит с другим» на экране?