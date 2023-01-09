«Им все сошло с рук!»: принц Гарри назвал убийцу принцессы Дианы

Принц Гарри впервые прокомментировал трагедию, произошедшую с его мамой Дианой в 1997 году. Королевич признался, что долгое время не верил в произошедшее. Ему казалось, что Диана инсценировала смертельное ДТП, чтобы скрыться от королевской семьи.

«В реальности произошедшего я убедился только в 23 года, когда сам побывал на месте катастрофы, а также посмотрел материалы дела.

Последнее, что увидела Диана в этой жизни, — вспышки камер папарацци. Я уверен, что именно они должны были понести ответственность за гибель Дианы, но им все сошло с рук», — заявил он.