Уильям указал на Меган пальцем и назвал ее «грубой»: Маркл нанесла оскорбление Кейт Миддлтон перед своей свадьбой

Клин между семьями двоих наследников британского престола Уильямом и Гарри был вбит еще во время свадьбы последнего с Меган Маркл в 2018 году. В скандальных мемуарах Гарри, которые выйдут 10 января, упоминается этот момент.

Якобы незадолго до торжества прошло обсуждение репетиции свадьбы, платьев и других деталей, на котором Кейт была очень расстроена. Она что-то упустила или забыла, в результате чего Меган сказала, что у нее «детский мозг из-за гормонов» (в оригинале - baby brain). Ведь незадолго до этого Кейт родила принца Луи.

«Это вызвало огромный скандал, Меган сказали, что она недостаточно близка со своей невесткой, чтобы обсуждать ее гормоны, и вообще это не то, как люди разговаривают друг с другом в королевской семье. В книге ясно сказано, что Меган чувствовала, что ссора произошла не по ее вине, но это не делает ее хорошей», - пишет источник издания The Daily Mail.

Кейт, по всей видимости, потребовала извинений, сказав, что они с Меган недостаточно близки, чтобы говорить о гормонах. Актриса попросила прощения, но принц Уильям не принял ее извинений. Гарри пишет в мемуарах, что брат указал на его невесту пальцем и назвал ее «грубой».