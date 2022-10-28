Объявлены дата выхода и название мемуаров принца Гарри

Стало известно, когда увидят свет скандальные мемуары принца Гарри, которых так опасается британская королевская семья и которые автор отложил из-за смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Издательство сообщило, что дата выхода книги —– 10 января 2023 года. А называться она будет Spare, что можно перевести как «Запасной». В названии подчеркивается, что Гарри — не первенец, а второй ребенок, поэтому он не прямой наследник престола, а запасной, идущий вслед за старшим братом Уильямом.

«Принц Гарри, герцог Сассекский, муж, отец, гуманист, военный ветеран, защитник психического здоровья и окружающей среды. Он живет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, со своей семьей и тремя собаками», — говорится об авторе мемуаров в материалах книги.

А в аннотации сказано, что с «грубой, непоколебимой честностью» Гарри Spare является знаковым изданием, «полным понимания, откровения, самоанализа и с трудом завоеванной мудрости о вечной силе любви над горем».