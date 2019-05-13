Близкий друг Доренко: «Я говорил с Сергеем о смерти за час до трагедии»

Один из самых ярких дикторов и радиоведущих еще не похоронен, а его наследники уже выясняют отношения. Что же на самом деле творилось в семье журналиста? Мы пообщались с другом Доренко

Вокруг смерти журналиста Сергея Доренко, который неожиданно умер 9 мая, с каждым ждем становится все больше слухов. Если в первые дни информация о возможном убийстве главного редактора радиостанции «Говорит Москва» выглядела неправдоподобно, то теперь об этом открыто говорят дочери покойногожурналиста отпервого брака. Они не верят результатам предварительного вскрытия, а считают, что их отца отравили.

Открытых обвинений пока не прозвучало. Но 35-летняя Екатерина и 34-летняя Ксения Доренко бросают тень на вдову журналиста — Юлию Силявину. Они запросили проведение дополнительной экспертизы и выступают против кремации отца, хотя его жена уверяет, что Сергей Леонидович хотел бы именно таких похорон. Кому верить? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с близким другом Доренко, китаеведом Брониславом Виногродским.

«Конечно, Сергей хотел кремации»

Бронислав Брониславович дружил с Доренко около 15 лет. Они познакомились, когда Сергею Леонидовичу нужен был эксперт, специализирующийся на Китае. Так Доренко оказался в квартире Виногродского.

«Мы начали поддерживать отношения, потому что у нас было родство душ: мы одинакового относились к происходящему.

Я знаю его первую жену Марину Федоренкову, дочерей, но не поддерживаю с ними отношения. Юлю (вторая жена Доренко — Прим. ред.) тоже знаю. Она любила его и он ее любил, тут не о чем говорить. То, что она пишет — правда стопроцентная. Конечно, Сергей хотел кремации», — рассказал друг Доренко.

«Девчонок жалко, они пострадали из-за развода и теперь хотят отомстить разлучнице»

У собеседника портала Teleprogramma.pro есть своя версия, почему дочери Доренко устраивают скандалы с женой журналиста. Он считает, что правду нужно искать в старых обидах: отец оставил их мать и ушел к новой возлюбленной. Когда Доренко не стало, Юля столкнулась лицом к лицу с обиженными женщинами.

«То, что дочери говорят — это какая-то игра с их стороны. Девчонок жалко, они пострадали из-за развода и теперь хотят отомстить разлучнице. То, что происходит сейчас — это сатира Щедрина вперемешку с прозой Лескова.

Лучше бы, чтобы они решили все по-любовно, но девчонки упертые… Со смертью играть можно грамотно и красиво, а то, что они затеяли — не очень грамотно. Я люблю красивые постановочные истории, в этой тоже есть своя красота, но мефистофельского (дьявольского) толка. Они действуют из лучших побуждений, но я здесь однозначно на стороне Юли.

После развода Сергей был с дочками в тех отношениях, которые были приемлемы в сложившейся ситуации. А насколько они были плохими или хорошими, его это не сильно тревожило и занимало», — рассказала Виногродский.

«Сергей относился к смерти с сарказмом»

Последние часы своей жизни Доренко провел в гостях у Виногродского. Они много разговаривали о жизни и смерти и Бронислав Брониславович заметил перемену в своем друге.

«Сергей относился к смерти, похоронам, обрядам и ритуалам, которые происходят сейчас, с сарказмом. По характеру — он был человеком бесстрашным и с величайшей силой духа. В день смерти Сережа ко мне приехал в полдень. Мы сидели на веранде и болтали часа полтора. В основном о смерти, жизни, рождении и бессмертии.

Его приезд был мистическим. Сергей был однозначно другим — не таким, как обычно. Более плавный, что для него не очень характерно. Когда Юля позвонила мне вечером и рассказала, что случилось, оказалось, что я был последним, кто видел его живое лицо за час до трагедии.

Причем я видел его на мотоцикле! Он поехал домой, а я сел за руль автомобиля. Сережа пропустил меня и помахал мне рукой. Был такой жест: «Скоро свидимся». Это последнее воспоминание», — подытожил китаевед.