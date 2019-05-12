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Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко

Российский журналист погиб несколько дней назад, когда катался на мотоцикле. Позже выяснилось, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко
Сергей Доренко. фото: globallook.com

Праздничный день 9 мая был омрачен гибелью известного журналиста Сергея Доренко. В СМИ появилась новость, что 59-летний мужчина погиб, когда катался на мотоцикле. Однако не ДТП стало причиной смерти, а плохое самочувствие Доренко. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала «аневризма грудной части аорты разорванная». Уже после трагедии выяснилось, что за несколько часов до падения с мотоцикла он был в гостях у своего друга, которому жаловался на плохое самочувствие. Журналист посчитал, что у него скачет давление.

12 мая должна была состояться церемония прощания с Доренко, но его жена Юлия не смогла получить тело возлюбленного в морге. Полиция запретила выдавать его, так как необходимо провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Как оказалось, этого потребовали дочери Сергея Леонидовича от первого брака Ксения и Екатерина. Они подозревают, что заключение о смерти могло быть попыткой прикрыть истинную причину смерти их родителя. Женщины выдвигают теорию о том, что виной всему имущественные вопросы.

Известно, что наследницы журналиста находятся не в лучших отношениях с вдовой Юлией. У них разошлись взгляды даже на то, как провести захоронение родственника. Дочери настаивают на традиционном погребении, а Юлия хочет кремировать тело, так как этого всегда хотел сам Доренко. Она также заверяет: у ее мужа были проблемы с сердцем, и он сам об этом, конечно, знал. А вот его наследницы от первого брака не были в курсе его проблем со здоровьем.

По словам вдовы Сергея Леонидовича, впервые диагноз «аневризма аорты» был поставлен ему в 2016 году. После этого он регулярно посещал врачей и принимал назначенные лекарства. Документы, в которых есть соответствующее заключение врача о диагнозе, было обнародовано в это воскресенье на сайте радиостанции «Говорит Москва». В бумагах за июнь 2016 года уже стоит отметка об аневризме восходящего отдела аорты, выявленной после компьютерной томографии. Спустя год также была сделана эхокардиография, которая показала аортальную недостаточность.

По словам Юлии, ее муж с одной из дочерей несколько лет не разговаривал, а с другой крайне редко созванивался, поэтому они не могли ничего знать о его проблемах с сердцем. Также вдова Доренко заявила, что прах ее мужа надо разделить на две части. Одну она планирует развеять на горе Митридат в Керчи, а другую — захоронить в земле.

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Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко
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