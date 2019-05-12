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Вдова Доренко заявила, что прах ее мужа надо развеять на горе Митридат в Керчи

По словам Юлии, на этом настаивал сам журналист.

Вдова Доренко заявила, что прах ее мужа надо развеять на горе Митридат в Керчи
Сергей Доренко/globallookpress.com

Вторая супруга тележурналиста Сергея Доренко Юлия заявила, что при жизни ее муж был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле. Как она уверяет, журналист хотел быть кремированным, как и его отец. Супруга Доренко отметила, что в 2014 году она вместе с мужем и его мамой таким образом похоронила его отца – Леонида Филипповича.

Прах Доренко могут развеять на горе Митридат в Керчи/globallookpress.com

При этом Юлия Доренко утверждает, что муж хотел, чтобы его собственный прах был разделен. Часть просил захоронить в земле, а другую — развеять на горе Митридат в Керчи. Крым для этой траурной процедуры выбран совсем не случайно. Дело в том, что там Сергей проводил свои летние каникулы с бабушкой Леной, когда учился в школе.

Как отметила Юлия Доренко журналист часто говорил ей о кремации. Также об этом знали его близкие друзья. Более того, Доренко даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания — Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water». Девушка считает своим долгом выполнить просьбу супруга, которого безумно любила.

Также Юлия Доренко отметила, что со своими дочерьми от первого брака он практически не общался. Девушки даже не были на похоронах своего деда. Они не знали дигноз Доренко — аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени. Журналист регулярно делал Узи и принимал препараты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отметим, что церемония прощания на Троекуровском кладбище была перенесена. Полиция не отдала тело журналиста его супруге. Дочери от первого брака считают, что их отца могли отравить.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Юлия Доренко может совершить безумный поступок, если сожжет тело мужа. По его убеждению, необходимо предать тело земле по христианскому обычаю. Сам Разин готов оказать супруге Доренко любую помощь, если, конечно, она сочтет нужным и обратится к нему за помощью. Также он рассказывал, что много лет назад помогал Доренко, когда на того начались гонения. В частности, он прописал его в свою квартиру в Ставропольском крае. Затем он провел переговоры с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, после чего журналиста приняла в партию. Как считает продюсер, за все время дружбы с Доренко тот ни разу не дал повод усомниться в своем высоком профессионализме.

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Вдова Доренко заявила, что прах ее мужа надо развеять на горе Митридат в Керчи
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