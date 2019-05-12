Дочери Сергея Доренко заявили, что журналиста могли отравить из-за наследства

Родные, близкие, а также коллеги Сергея Доренко столкнулись с неприятностями во время прощания с журналистом на Троекуровском кладбище. Судмедэксперты 12 мая отказались выдать тело, поэтому похороны пришлось отменить. Полиция выступила против процессии, поскольку дочери главного редактора «Говорит Москва» запросили проверку причин смерти.
Екатерина и Ксения Доренко уверены, что отец мог уйти из жизни из-за отравления. Они не ожидали, что забор материалов затянется, поэтому извинились перед пришедшими. Девушки не считают себя виноватыми, поскольку хотят выяснить правду.
«Это (смерть) никак не связано с его политическими взглядами. Наше ощущение заключается в том, что это связано с некоторыми имущественными вопросами», — рассказала Ксения Доренко телеканалу «360».
Девушки не стали комментировать, кого они подозревают в убийстве. Возможно, дочери от первого брака имеют разногласия со второй женой отца Юлией. Родственники долгое время не могли договориться о похоронах, но Ксения заявила, что открытой ссоры у них не было.
Екатерина Доренко добавила, что в последние дни жизни отец чувствовал себя прекрасно. Сергей Доренко не жаловался на здоровье, мечтал о путешествиях, строил планы. Дочери не могут поверить в неожиданную смерть журналиста.
Сергей Доренко скончался 9 мая. Редактор радио «Говорит Москва» возвращался на мотоцикле из Переславля-Залесского. Во время езды журналист потерял сознание и разбился. Коллеги считают причиной смерти разрыв аорты.