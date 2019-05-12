Дочери Сергея Доренко заявили, что журналиста могли отравить из-за наследства

Из-за повторной экспертизы, которую запросили Екатерина и Ксения, похороны отменили за несколько часов до начала.

Родные, близкие, а также коллеги Сергея Доренко столкнулись с неприятностями во время прощания с журналистом на Троекуровском кладбище. Судмедэксперты 12 мая отказались выдать тело, поэтому похороны пришлось отменить. Полиция выступила против процессии, поскольку дочери главного редактора «Говорит Москва» запросили проверку причин смерти.

больше по теме Дочери Сергея Доренко извинились за отмену похорон Екатерина и Ксения сами не знали, что полиция откажет выдавать тело журналиста.

Екатерина и Ксения Доренко уверены, что отец мог уйти из жизни из-за отравления. Они не ожидали, что забор материалов затянется, поэтому извинились перед пришедшими. Девушки не считают себя виноватыми, поскольку хотят выяснить правду.

«Это (смерть) никак не связано с его политическими взглядами. Наше ощущение заключается в том, что это связано с некоторыми имущественными вопросами», — рассказала Ксения Доренко телеканалу «360».

Девушки не стали комментировать, кого они подозревают в убийстве. Возможно, дочери от первого брака имеют разногласия со второй женой отца Юлией. Родственники долгое время не могли договориться о похоронах, но Ксения заявила, что открытой ссоры у них не было.

Екатерина Доренко добавила, что в последние дни жизни отец чувствовал себя прекрасно. Сергей Доренко не жаловался на здоровье, мечтал о путешествиях, строил планы. Дочери не могут поверить в неожиданную смерть журналиста.

Сергей Доренко скончался 9 мая. Редактор радио «Говорит Москва» возвращался на мотоцикле из Переславля-Залесского. Во время езды журналист потерял сознание и разбился. Коллеги считают причиной смерти разрыв аорты.