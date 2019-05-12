Прощание без покойного: зачем сорвали похороны Сергея Доренко

Родные часто видят в скоропостижной смерти близкого криминальный след. Поверить в то, что жизнь родного человека могла так трагично оборваться, всегда сложно.

Как только стало известно о гибели Сергея Доренко, у многих поклонников журналиста возникла версия о том, что причиной стал вовсе не разрыв аорты, как заключили судмедэксперты.

12 мая на Троекуровском кладбище проходит прощание с безвременно ушедшим из жизни Сергеем Доренко. После этого должна была состояться кремация, но полиция отказала в выдаче тела до тех пор, пока не будет произведена проверка всех обстоятельств смерти.

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Причиной запрета стало обращение в полицию дочерей Сергея Леонидовича от первого брака: Ксении и Екатерины. Они не исключают, что заключение о смерти было всего лишь попыткой прикрыть истинную причину смерти отца. Женщины выдвигают теорию о том, что виной всему имущественные вопросы.

Патологоанатомы выполняют свою работу скрупулезно и тщательно

Обычная процедура действий патологоанатомов предполагает, что сразу после смерти тело исследуется и определяется причина (или причины) гибели. В случае смерти на дороге аутопсия (вскрытие) считается обязательной процедурой и не подлежит запрету со стороны родственников.

Точно так же проводится обязательное исследование, если проводились реанимационные действия, дабы исключить врачебную ошибку. Первым делом производится забор тканей и жидкостей для анализа на токсины или передозировки. Так что любой обнаруженный в крови препарат будет зафиксирован в отчете.

Без сомнения, изучение тканей Доренко будет проведено в кратчайшие сроки, но следует помнить, что некоторые химические исследования требуют дополнительного времени для их проведения (до трех недель). А любое подозрение патологоанатома при вскрытии может стать причиной назначения новых гистологических и гистохимических исследований.

Садальский был первым

В Сети сразу же возникли версии о том, что не может полный сил мужчина упасть замертво и умереть. Станислав Садальский одним из первых написал о версии отравления в своем Instagram. Тем не менее, до момента, покуда не было официально объявлено об отмене прощания, все оставалось на уровне слухов.

Станислав побывал на Троекуровском кладбище, и вот какая запись появилась у него в соцсети:

«Отменили прощание, полицейские не отдали тело, сказали отправят на новую экспертизу…. , все говорят про отравление… куча журналистов…. все в недоумении … я в растерянности», — пишет артист.





Смерть журналиста всегда вызывает массу вопросов. Смерть журналиста уровня Доренко не могла не обрасти слухами и домыслами. Поклонники таланта острого на язык и суждения радиоведущего считают, что кому-то он все-таки перешел дорогу.

«Мы пойдём и проживём эти дни без тебя! Я словно потерял родственника, глаза трясутся … вечная память», «Сергей, Расстрига ты наш! Семье вашей сил! Не верю в этот случайный приступ! Я думаю мы все понимаем, что помогли вам уйти от нас», «Как так может быть, неужели он, продуманный керченский хлопчик не мог знать о своём состоянии здоровья, чтобы вот так, на мотыке и ни с того ни с чего! Не верю, пока!!!», «Покойся с миром, Сергей. Очень хочется верить, что это не убийство…», — пишут безутешные поклонники.

Чем сердце успокоится?

Не секрет, что между вдовой журналиста и его дочерьми от первого брака был конфликт. Впрочем, Ксения и Екатерина его уже отрицают. На Троекуровском кладбище в беседе с журналистами они заявили, что никакого выяснения отношений на повышенных тонах между ними и супругой отца после его смерти не было. Мол, просто не сошлись во взглядах на вариант захоронения: они хотят традиционного обряда, Юлия настаивает на кремации. По словам вдовы, это и есть последняя воля покойного. Она также заверяет: у Сергея были проблемы с сердцем и он сам об этом, конечно, знал. А вот дочери от первого брака — вряд ли.

«Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год. Они не присутствовали на похоронах отца Сергея, их дедушки. Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна», — цитирует вдову радиостанция «Говорит Москва».

Понятно, что спустя время похороны состоятся: тело предадут земле или кремируют. А вот осадок у поклонников журналиста останется. Напрашивается другой вопрос: как версия об отравлении может сказаться на разделе имущества? Напомним, у Сергея Доренко осталась вдова и пятеро детей от двух браков. Мы адресовали этот вопрос адвокату Андрею Сарычеву.

«По той информации, которая появляется в СМИ, развод в свое время был достаточно скандальным и дочери не особо общались с отцом. А тем более, не проживали вместе с ним. Как они могут вообще знать, что его отравили? Тем более, вдова Сергея Леонидовича уже представила документы о том, что Доренко обращался к врачам с проблемами в сердце. Если же будут найдены доказательства отравления, то очень мало шансов найти виновного в отравлении», — рассказал Teleprogramma.pro правозащитник.

А если виновный будет обнаружен: сможет ли претендовать на наследство?

«Конечно же, нет. Если один из наследников будет виновен в преждевременном уходе из жизни наследодателя, то он признается недостойным наследником, (есть такой термин в законе), и, естественно, к наследству не призывается», — заверил нас Сарычев.

Как бы там ни было, проведенная экспертиза либо подтвердит, либо опровергнет теорию о насильственной смерти Сергея Доренко. Портал Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий.