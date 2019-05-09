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Роковая случайность: журналист Сергей Доренко погиб в ДТП

Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Роковая случайность: журналист Сергей Доренко погиб в ДТП
Сергей Доренко / www.facebook.com/Rasstriga

Трагическая новость. В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист Сергей Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» попал в дорожную аварию на своем любимом мотоцикле Triumph в районе Земляного вала на Николоямской улице, после чего его госпитализировали в одну из московских клиник.

Как сообщает «Пятый канал», в больнице Сергей Доренко перенес клиническую смерть. Медики до последнего боролись за жизнь известного журналиста, пытались сделать все возможное, однако спасти его так и не удалось.

По информации Telegram-канала Mash, Сергей внезапно почувствовал себя плохо, управляя своим мотоциклом, и упал. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Роковая случайность: журналист Сергей Доренко погиб в ДТП
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