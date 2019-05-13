Адвокат: «Наказать дочерей Доренко за публичное унижение Юлии будет практически невозможно»

Сорванные похороны - это месть отцу? мы узнали у юриста, чем это чревато для Ксении и Екатерины

В прямом эфире «Говорит Москва» все эти дни друзья и коллеги говорят о Сергее Доренко. Слушатели звонят и выражают соболезнования, вспоминают его крылатые фразы, планы и то, как он общался с людьми. На радио еще не вполне понимают, как продолжать работать без него.

Сегодня утро понедельника посвящено памяти Доренко: с 9 до 11 сотрудники редакции делятся воспоминаниями о шефе и приглашают всех присоединиться. Затем весь день будет наполнен эфирами с Сергеем Доренко в записи.

Доренко уже три года наблюдался у кардиологов

На сайте радио «Говорит Москва» опубликованы медицинские записи, предоставленные вдовой Доренко. В них ясно значится, что аневризма восходящего отдела аорты была диагностирована у Сергея еще в 2016 году. С тех пор журналист принимал лекарства и наблюдался у кардиолога.

При подобных диагнозах запрещено волноваться. Назначаются препараты, понижающие давление и предотвращающие его резкие перепады.

Однако, увлечение Сергея мотоциклами совсем не предполагает жизни без выброса адреналина, а значит, и резкие скачки давления не редкость. Это вполне могло усугубить ситуацию и даже стать причиной разрыва аневризмы.

Огульные обвинения до добра не доводят

Дочери, практически обвинившие Юлию Доренко в том, что та отравила мужа из-за наследства, заставили ее оправдываться, вместо того, чтобы позволить заниматься похоронами мужа.

Юлия предоставила медицинскую документацию, есть также соответствующее заявление, в котором говорится, что церемония прощания была отложена по заявлению, поданному в полицию дочерьми. Ксения с Екатериной выглядят теперь, мягко говоря, не очень презентабельно.

Почему дочери Доренко подняли вопрос об отравлении? О дочерней любви, считают многие, говорить не приходится — с одной из них Сергей изредка созванивался, со второй и вовсе не общался несколько лет.

Обвиняя Юлию, они не понимают, что постулат «ищи, кому выгодно» приводит скорее к ним, чем к Юлии. Ведь со смертью отца вдова не выигрывает ничего – ей наоборот, придется делиться наследством

. А вот им достается какая-то часть отцовской недвижимости и имущества, к которой при его жизни они уже не имели никакого отношения. Ведь отец, уходя, оставил им все, что имел, начав с молодой женой строить жизнь практически с нуля.

По существующей практике раздела имущества Юлии отходит всего 50% собственности мужа. Остальное делится между наследниками «первой линии»: женой, детьми и родителями.

Сорванные похороны — это месть отцу?

Да и откуда женщинам знать о состоянии его здоровья? Единственное, чего они добились, так это сорванных похорон. Что это? Последняя месть отцу, который оставил семью ради молодой разлучницы и посмел жить счастливо без них?

Журналисты портала Teleprogramma.pro спросили адвоката Андрея Сарычева, наказуемо ли то, что дочери беспочвенно обвинили Юлию Доренко в уголовном преступлении?

«Когда кем-то пишется заявление о том, что человек совершил преступление, делается это в письменной форме и принимается сотрудником внутренних дел.

Заявитель под текстом пишет: «Об уголовной ответственности по статье 306-307 УК РФ предупрежден» (за заведомо ложный донос и за дачу ложных показаний – прим. ред.). Но нужно будет доказать, что дочери, заявляя на Юлию, точно знали, что она не совершала этого преступления.

Доказать то, что донос был заведомо ложный, достаточно тяжело. То есть, если гипотетически разворачивать ситуацию с семьей Доренко в эту плоскость, то реальной перспективы наказать дочерей за публичное унижение у Юлии Викторовны нет», — заверил нас адвокат.

Вопрос, который интересует многих: когда же состоится церемония похорон? К сожалению, ни вдова, ни работники радио, ни сын Доренко Прохор, который приехал на прямой эфир памятной программы об отце, не могут ответить на этот вопрос.

Все будет зависеть от сроков исполнения заказанных для доследования анализов тканей и волокиты в ходе самого доследования.

Сергей Доренко в одной из своих программ уверенно сказал: «После смерти ничего нет!» Но думал ли он, что после кончины ему не дадут упокоиться собственные дети?