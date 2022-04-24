Было – стало: как выглядели в юности ведущие «Дома-2» Орлова, Бородина, Кадони, Черкасов, Дава и Пынзари и какими стали сейчас

Посмотрите на архивные фотографии ведущих «Дома-2». Спорим, некоторые изменились так, что узнать их можно с трудом.

Ностальгия — полезное чувство. Гарантируем, именно оно нахлынет на поклонников «Дома-2», которые прямо сейчас будут рассматривать архивные фотографии ведущих реалити-шоу.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина еще со студенческих лет мечтала о работе на телевидении. Ксения непрерывно ходила на кастинги.

Девичьи грезы стали реальностью в 2004-м году, когда Ксению Бородину взяли работать ведущей на «Дом-2». За почти восемнадцать лет внешность Ксении, конечно, претерпела изменения. Она, как видно, не только повзрослела, но и заметно похорошела, приобретя лоск.

Влад Кадони

Влад Кадони (настоящее имя Виктор Голунов), потомственный колдун и экстрасенс, на телеэкране появился в 2008-м году в качестве участника шестого сезона «Битвы экстрасенсов».

Через год Влад Кадони стал участником «Дома-2». Он был довольно ярким персонажем, крутившим романы с девушками и изобличавшим белого мага Венцеслава Венгржановского.

В 2011 году Влад Кадони стал «Человеком года» на проекте, а в 2015 начал работать ведущим «Дома-2». Влада Кадони обожают участники телестройки за его мудрый подход, бескомпромиссность и чувство юмора.

Ольга Орлова

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова стала ведущей «Дома-2» в 2017 году.

Поговаривали, что руку к этому приложил бывший муж Ольги, отец ее единственного сына, бизнесмен Александр Карманов. Ольга Орлова стала четвертой ведущей «Дома-2» вслед за Ольгой Бузовой, Владом Кадони и Ксенией Бородиной.

Свою дебютную программу Ольга Орлова вела в паре с Ольгой Бузовой.

Андрей Черкасов

Бывший военный Андрей Черкасов пришел на «Дом-2» в качестве участника в 2007 году. Через два года он покинул телестройку и за периметром начал развивать карьеру ведущего мероприятий.

Но в 2013-м году Андрей Черкасов вновь зашел на проект и уже не покидал его. В начале 2017-го года Черкасов начал выполнять функции наставника проекта, в его компетенцию входил и подбор новых кандидатов на участие в телестройке. А весной 2017 года Андрей Черкасов стал ведущим «Дома-2».

Дарья и Сергей Пынзари

Супруги Дарья и Сергей Пынзарь – бывшие участники «Дома-2». Дарья пришла на проект в 2007-м году, Сергей – в начале 2008.

Весной 2021 года Дарья и Сергей Пынзарь приняли предложение стать участниками обновленного «Дома-2» на телеканале «Ю». Действительно, кто если не они. Именно эта супружеская пара с почти двенадцатилетним стажем семейной жизни – отличный пример отношений для всех участников «Дома-2».

Давид Манукян

Певец и популярный блогер Давид Манукян стал ведущим «Дома-2» весной 2021 года, когда телестройка «переехала» с канала ТНТ на «Ю».

Создатели реалити-шоу пригласили Давида Манукяна вести проект в отместку Ольге Бузовой, которая в последний момент отказалась сотрудничать с каналом «Ю».

После того, как ее экс-бойфренда Даву хорошо приняли бывшие коллеги-ведущие «Дома-2», Ольга Бузова порвала с ними все отношения.

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