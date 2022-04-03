Изящная блондинка с короткой стрижкой: Ольга Орлова запечатлела маму у себя в гостях

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова гордится красотой и моложавостью своей родительницы.

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова периодически делится снимками своей мамы в соцсетях.

На этот раз она запечатлела родительницу в момент, когда та была в гостях в ее роскошном доме. Мама Ольги Орловой предстала в микроблоге своей звездной дочери с одним из домашних питомцев Орловой.

«Мамулик», — подписала кадр Ольга Орлова.

Миловидная хрупкая женщина с короткой стрижкой и лучезарной улыбкой произвела позитивное впечатление на подписчиков телеведущей. Они сделали массу комплиментов маме Ольги Орловой.

«Какая красивая мама и молодая. Вот у тебя генетика», «Мама какая красотка»,

«Оля, какая у вас милая, прям светлая, светлая мама, очень прекрасная женщина»,

«Какая шикарная женщина», — высказались в Сети.

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