К успеху за пять лет: как Давид Манукян раскрутился в Москве и едва не женился на Ольге Бузовой

В это году блогеру исполнилось 29 лет.

Блогер, бизнесмен, певец Давид Манукян построил головокружительную карьеру в Москве всего за пять лет. В 2017 он приехал из Новосибирска и едва смог оплачивать небольшую съемную квартиру, а теперь за пару месяцев может легко заработать на Rolls-Royce. Как складывалась жизнь Давы — в материале Teleprogramma.pro.

Давид Манукян: детство и начало карьеры

Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. Его отец Ашот Манукян и мама Анна — оба предприниматели. По национальности блогер армянин.

Когда будущей звезде было три года, мама привела его в кружок спортивно-бальных танцев. По прошествии нескольких лет он получил звание мастера спорта, стал чемпионом России и вице-чемпионом мира по спортивно-бальным танцам. Свой талант Давид демонстрировал в прошлом сезоне проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия 1».

После окончания школы Манукян поступил в Сибирский университет управления, после чего решил закончить танцевальную карьеру.

Будучи студентом Манукян пытался начать собственное дело — торговал деталями для автомобилей. А после получения диплома стал управляющим в компании отца, которая занималась сдачей в аренду жилой и нежилой недвижимости. Позже Давид открыл в Новосибирске магазин молодежной одежды и аксессуаров.

Позже у отца появились проблемы с бизнесом. Чтобы отдать долги, семье пришлось продать единственную квартиру. Манукян работал не покладая рук, но то, чем он занимался, не приносило никакой радости. Парень хотел дарить людям эмоции, примерно такие же, как в танцах.

Давид Манукян: блог и музыка

В конце 2017 года Давид Манукян перебрался в Москву. Тогда-то и начался его путь к большой популярности. Для начала парень купил видеокамеру, арендовал недорогую квартиру и создал канал на YouTube, в котором публиковал ролики на злободневные темы. Но аудитория канала была слишком мала, поэтому ролики не набирали и 10 тысяч просмотров.

Судьбоносным для Давида стало знакомство с блогером Кариной Лазарьянц (Kara Kross). Вместе они решили снимать вайны, которые публиковали в соцсетях. Спустя год Манукян решил переместиться опять же в YouTube, где создал канал DAVA. Ну а чтобы привлечь аудиторию, решил разыграть автомобиль. Задумка удалась: пользователи Сети стали чаще заходить в соцсети блогера.

Судьбоносным для Давида стал 2018-й. Именно тогда он решил попробовать петь песни.

Совместно с Кариной Кросс блогер выпустил два трека — «Внутри» и ХХХ. Они быстро стали популярными. Позже Дава представил фанатам песню «Ранила», которую уже исполнил сам. К слову, первый альбом, который получил название «Король», артист выпустил только в 2020-м.

Большую популярность Даве принесли коллаборации с Филиппом Киркоровым, Серегой и Сергеем Жуковым.

С поп-королем российской эстрады Манукян выпустил клип «Ролекс», который меньше чем за сутки собрал более миллиона просмотров на YouTube. Сотрудничество артистов быстро переросло в дружбу, Манукян буквально ни на шаг не отходил от Филиппа Бедросовича на всех знаковых мероприятиях.

А их эффектное появление на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» в 2021 году в свадебных нарядах и в окружении спортивных красавцев произвело самый настоящий фурор. Правда, после этого звезд пытались обвинить в пропаганде ЛГБТ-ценностей.

Давид Манукян: ТВ и проекты

Уже в 2019-м имя Давида Манукяна стало широко известно не только интернет-аудитории. В том же году вышли выпуски шоу «Форт Боярд», в котором он принял участие. Его напарниками по команде были Николай Соболев, Мария Погребняк и Роза Сябитова.

Позже Дава взялся за свое любимое дело — танцы. Вместе с профессиональным хореографом он стал участником проекта «Танцы со звездами». По итогам шоу пара заняла второе место.

Также осенью прошлого года блогер должен был стать участником «Ледникового периода», но на одной из первых тренировок с Аделиной Сотниковой старые травмы дали о себе знать и блогеру пришлось оставить эту идею.

Давид Манукян: доход

Летом прошлого года стало известно, что один рекламный пост в популярной социальной сети приносил Даве по 500–600 тысяч рублей.

«Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора рублей. За съемки для одного крупного банка, мне заплатили почти два миллиона рублей», — рассказал Манукян в YouTube-интервью Иде Галич.

Дава также признался, что зарабатывает не только на блогерстве.

«Я инвестирую деньги в недвижимость. В строительство домов. У меня идет очень хорошая сумма. Получаю даже больше, чем с блогерства», — заявил Давид Манукян он Ляйсан Утяшевой в рамках шоу «Дерзкая готовка».

Давид Манукян: личная жизнь

Известно, что первой любовью Давида была танцовщица Анастасия Малышева. Но отношения пары продлились недолго. Самый громкий роман у блогера случился с Ольгой Бузовой.

В августе 2019-го поющая ведущая пригласила Давида сняться в ее клипе «Лайкер». Тогда Манукян посчитал, что это хороший шанс, и отменил даже встречу с друзьями в выходные. По его словам, в клипе он снялся бесплатно.

Официально свои отношения они подтвердили после того, как на концерте в Москве Бузова объявила, что ее будущий муж тоже находится в зале. Позже Ольга призналась, что Давид поразил ее своей настойчивостью. Вскоре влюбленные стали жить вместе, а уже через три месяца после начала отношений Дава сделал Бузовой предложение в Италии.

В начале 2021-го пара устроила символическое бракосочетание на Мальдивах. По возвращении из отпуска Ольга решила громко отпраздновать свое 35-летие, а буквально на следующий день вся в слезах заявила своим фаната в соцсети, что рассталась с блогером.

Бузова обвинила Манукяна в измене и применении к ней насилия, а спустя несколько месяцев Давид заявил, что они просто не сошлись характерами.

К слову, после расставания с Бузовой, как заметили фанаты, Дава сильно похудел. Он сбросил 18 кг. Теперь при росте 185 см, его вес составляет 88 кг. Теперь темы отношений Манукян избегает. Есть ли у него возлюбленная – тоже неизвестно.

Давид Манукян: последние новости

Сейчас основное время творческой деятельности Дава тратит на интернет-проект Super House. В доме тиктокеров живет несколько блогеров, в том числе Хабиб, Наташа и другие. Сам Давид часто появляется в видео вместе с юной участницей шоу Миланой Хаметовой. Изначально фолловеры предполагали, что это дочь блогера, но он опроверг все домыслы. Девочка переехала в Москву из Новосибирска, с юных лет она строит модельную карьеру. Недавно ей исполнилось 12 лет.

В июне 2021-го Дава стал ведущим «Дома-2». А осенью – участником нового шоу телеканала «Россия-1» «Дуэты». Выступающие на сцене исполнители только после окончания песни могут увидеть, с кем пели. Его напарницей стала Лена Катина, экс-солистка группы «Тату».

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