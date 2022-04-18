«Как вам эта парочка?»: Андрей Черкасов из «Дома-2» нежно приобнял жену для фото на память

Ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов и его супруга Кристина пытаются всем доказать, что счастливы в браке.

Жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова поделилась в микроблоге трогательным снимком с ним.

Супруги любуются друг на друга в зеркало, обнимаются, Андрей нежно держит Кристину за руку, а та млеет в его объятиях.

«Как вам эта парочка? – поинтересовалась у поклонников Кристина Черкасова. — Простое фото в зеркало».

Подписчики тут же сделали комплименты, заявив, что Черкасовы – самая красивая пара, вышедшая из «Дома-2».

Напомним, Андрей и Кристина Черкасовы вступили в брак в декабре 2018 года. А летом 2019 устроили пышную свадьбу, на которую пригласили друзей и близких.

Весной 2020 года на свет появился их сын Святослав.

А в конце прошлого года в семье возникли трудности. Андрей и Кристина Черкасовы признавались, что оказались на пороге развода. Но сумели спасти свои отношения, а после и сделать их еще крепче во время поездки на Мальдивы.

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