Построила любовь и опять вернулась на телестройку: как Дарья Пынзарь обрела счастье и славу на «Доме-2»

В настоящее время одна из ярких блондинок за историю телепроекта снова стала его лицом.

Дарья Пынзарь стала одной из звезд «Дома-2». Она смогла взять от телепроекта все, за чем стремятся на протяжении полутора десятков лет все желающие: любовь, популярность и доход. Каким был путь Дарьи на телестройке и почему она снова вернулась на шоу — в нашем материале.

Дарья Пынзарь: детство, родители, переезд

Дарья Пынзарь прославилась под фамилией мужа на реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Девичья фамилия девушки — Черных, она родом из Украинской ССР. Родилась будущая телезвезда 6 января 1986 года в небольшом городке Енакиево Донецкой области.

Дарья стала вторым ребенком в небогатой семье, у нее есть старшая сестра Наталья. Детство у них было незавидным: отец сильно злоупотреблял алкоголем и часто поднимал руку на мать, чему не раз становились свидетелями дочери. Не выдержав этого, женщина забрала девочек и сбежала от тирана к родственникам в Россию.

Мама с дочками поселились в Балаково Саратовской области. Здесь женщина стала работать на химкомбинате, чтобы прокормить семью. Отец вскоре нашел их, и даже семья смогла мирно воссоединиться. Но ненадолго – глава семейства бросил их и ушел. Мать вскоре заболела онкологией, 10 лет боролась с недугом, но не смогла победить.

Старшая сестра заменила Дарье маму. Она стала заниматься бизнесом, доход от которого успешно рос, и они не стали ни в чем нуждаться.

Сама Дарья Пынзарь свои детские годы вспоминать не любит: они стали травмирующими для нее и во многом определили ее отношение к противоположному полу.

Дарья Пынзарь: «Дом-2»

В 18 лет Дарья Черных перебралась в Москву и поступила на дизайнера в Московский институт экономики и культуры. На третьем курсе девушка решила поучаствовать в реалии-шоу «Дом-2», который с успехом шел на телеканале ТНТ и давно полюбился блондинке.

На телестройку Пынзарь пришла в декабре 2007 года и в первый же вечер обозначила свою позицию: она девственница, поэтому ищет только серьезных отношений. Ее избранником стал Рустам Солнцев.

Но у пары не сложилось благополучного союза, вскоре они перестали строить любовь. И Дарья образовала пару с сердцеедом проекта Андреем Черкасовым. И, по словам Дарьи, отношения эти были несерьезными.

«Парень вдруг заявил, что через месяц у нас должно быть «волшебство». Кто знает, тот знает, — рассказывала красотка в своем Instagram. — И он уехал по делам, а я давай съезжать от него. Я не планировала с ним спать совсем. И когда я вывозила вещи, мой комод вывозил Сергей».

Сергей Пынзарь пришел на проект немного позже Дарьи Черных. И пытался строить любовь с Натальей Варвиной и Надеждой Ермаковой. Когда Дарья осталась без пары, она решила образовать союз с Сергеем. И устроила все так, будто бы они случайно пересеклись у Яны Земит в городских квартирах.

Оттуда они уже вышли парой и с тех пор не расставались. Только на проекте их отношения приняли поначалу в штыки, не выделяли комнату, пытались уличить в обмане.

«Мы были новенькие и мы быстро пару создали, и нас, скорее всего, из вредности не поддерживали, — размышляет сейчас Дарья. — И чем больше они нам не верили, тем наша пара становилась крепче».

Первые восемь месяцев отношений, как уверяет Дарья, у них с Сергеем были платонические отношения. И только уже в отпуске между ними случился секс. Впоследствии девушка объяснила, почему так долго не подпускала к себе бойфренда:

«Это с детства какие-то волнения шли (мой отец бил маму) и я просто боялась подпускать к себе мужчину… И если бы не Сергей и его невозмутимое ожидание, трепетный подход ко мне, любовь, — я бы, наверное, никогда бы не подпустила к себе мужчину».

Пара быстро вошла в стадию отношений под названием «тихая гавань», но продюсеров такой расклад на шоу не устраивал. И позже Дарья призналась: чтобы не вылететь с проекта, они начали с Сергеем устраивать подставные ссоры.

Но и с другими участниками отношения у пары складывались не всегда мирно. Сергей Пынзарь проявил себя как один из вспыльчивых участников того периода и успел подраться, например, с Андреем Черкасовым. Это он так защищал свою территорию и их с Дарьей право на счастье, рассказывала впоследствии девушка.

8 марта 2010 года Сергей Пынзарь сделал Дарье Черных предложение. Хотя за пару недель до заветного жеста на проекте побывали экстрасенсы, которые предсказали паре скорую разлуку и брак с другими людьми. Бракосочетание состоялось в мае, деньги на него выделил телепроект, а ведущим стал Степан Менщиков. В 2013 году они обвенчались.

А осенью того же года стало известно, что Пынзари ждут пополнения. На проекте в 2011 году у них родился сын Артем.

А еще через пять лет Даша снова стала мамой, второго ребенка они с мужем назвали Давидом. Правда, уже за периметром, поскольку годом ранее, в 2015-м, они приняли решение покинут реалити-шоу.

Дарья Пынзарь: другие проекты

Покинув «Дом-2», Дарья Пынзарь не пропала из медиасферы. Активная и деятельная девушка, будучи беременной вторым ребенком, стала участницей шоу «Беременные» на телеканале «Домашний». «Коллегами» блондинки стали дочка Валентина Юдашкина Галина и режиссер Валерия Гай Германика. Роды воспитанницы телестройки проходили на камеру, а счастливый отец тоже присутствовал на съемке.

В 2016 году Дарья вместе с мужем отправились приводить себя в форму на проект «Свадебный размер» на «Домашнем». Пару критиковали, мол, и так стройные и лишнего не имеют, но усердные Пынзари прошли испытания и в конце проекта показали результаты, которыми сами остались довольны.

В 2017 году Пынзарь была ведущей «Новостей» на телеканале «360». В том же году она снялась в клипе Брендона Стоуна на песню «Не скучай». А через год на большие экраны вышла комедия «Счастья, здоровья», где Дарья Пынзарь дебютировала как актриса.

Дарья Пынзарь: бизнес, доходы

Дарья и Сергей Пынзари еще на «Доме-2» стали развиваться как бизнесмены. В 2012 году звезды реалити стали открывать один за другим свои бутики модной одежды и аксессуаров. Москва, Петрозаводск, Сургут, Ростов, Пермь — география получилась обширная, а количество филиалов перевалило за десяток. Но вскоре бизнес понес убытки, магазины один за другим прекратили свое существование.

В 2019 году Пынзарь вновь запустила продажу женской одежды. У нее открыт один шоу-рум в Москве.

Бутиками Дарья не ограничилась. В 2017 году у нее было два маникюрных салон «Дарья Пынзарь», в которых она была совладелицей. Но просуществовали они недолго. В следующем году из-за разногласий с партнерами красотка оставила этот бизнес, студии вскоре прекратили существование.

С 2013 года Дарья Пынзарь ведет свой микроблог в Instagram. Девушка развивает его сама, рассказывает о каждом своем решении, новости, планах. Сейчас на нее подписано 4 миллиона фолловеров, и аккаунт приносит ей неплохой доход от рекламы. Правда, сколько зарабатывает Дарья Пынзарь, она не афиширует. Но источников дохода у нее, как мы видим, несколько.

Дарья Пынзарь: конфликт с Феофилактовой-Гусевой

На «Доме-2» каждый из ярких участников так или иначе попадал в скандалы, не миновала сия чаша и Дарью Пынзарь. Причем конфликт у нее случился с лучшей подругой — Евгенией Феофилактовой. Они были очень дружны, практически одновременно вышли замуж, родили первенцев, запустили бизнес. Даша стала крестной мамой сына Жени, они дружили семьями.

Но Евгения Феофилактова с мужем Антоном Гусевым покинули в 2012 году проект. И Даша не поддержала подругу, как могли заметить телезрители, не проронила ни слезинки, не пыталась отстоять ее и оставить на проекте.

Дружба, тем не менее, продолжалась. Поселившись на Рублевке, Феофилактова и Гусев затеяли отмечать Новый год вместе с семейством Пынзарь. Пригласили, ждали в гости, но телеканал запретил Даше и Сергею покидать периметр.

Позднее Женя обвинила Дашу в том, что та практически прекратила с ней дружбу, как только она ушла с проекта, мол, с глаз долой — из сердца вон. А в 2015 году наступила кульминация конфликта — муж Феофилактовой интересовался у поклонников, как можно сменить крестную маму ребенку. Правда, чем эта инициатива закончилась, неизвестно. На слуху лишь то, что Женя и Антон развелись в 2016 году.

Дарья Пынзарь: внешность, пластика, похудение

Красавица Дарья Пынзарь не имеет ничего против пластики и с удовольствием прибегает к достижениям косметологии и хирургии с целью достичь идеала. Еще на «Доме-2» блондинка увеличила себе губы. Правда, не совсем удачно: филлер пришлось убирать. Зато последующие процедуры проходили у нее более благоприятно.

Например, Дарья увеличивала ягодицы и грудь. Лицо девушка усовершенствовала при помощи филлеров в скулы и носогубные складки, морщинки на лбу «стирает» ботокс.

Кроме того, красотка решила избавиться от пухлых щечек и второго подбородка ради точеных форм лица. Обо всем этом девушка предельно откровенно рассказывала своим подписчикам в Instagram.

Звезда «Дома-2» относится к тем счастливицам, которые довольно легко избавляются от лишних килограммов, стоит только захотеть. Дополнительные силы Дарье Пынзарь пришлось привлекать после вторых родов – на проекте «Свадебный размер» вместе с тренером, диетологом и коучем красотка на пару с мужем быстро пришла к модельным параметрам. Сейчас Дарья Пынзарь весит 54 кг при росте 167 см.

Дарья Пынзарь сейчас

В настоящее время Дарья с семьей живет на две страны — Турцию и Россию. В 2020 году супруги Пынзарь получили предложение стать ведущими на «Доме-2» после его рестарта на телеканале «Ю» и с удовольствием вернулись на поляну в новом статусе. Теперь Дарья и Сергей курсируют между Москвой и Аланьей. Они подменяют друг друга: пока блондинка помогает одиноким сердцам строить любовь, ее муж находится рядом с детьми и наоборот.

Кстати, в Турции Пынзари тоже неплохо зарабатывают. Они трудятся в агентстве недвижимости, где помогают покупателям в приобретении жилья у моря.

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