«Некоторые моменты жизни»: Влад Кадони представил свою девушку друзьям из «Дома-2»

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони познакомил свою возлюбленную Марию с друзьями и коллегами по телестройке.
На днях пара побывала на вечеринке по случаю дня рождения экс-участницы «Дома-2» Натальи Варвиной.
Снимками с торжества, которое прошло в формате кулинарного мастер-класса, Влад Кадони поделился в Instagram.
На снимках Влад Кадони и его девушка Мария запечатлены в компании экс-участников и ведущих «Дома-2» — Натальи Варвиной, Ксении Бородиной и других.
«Некоторые моменты своей жизни хочется повторять и повторять! Так было и с этим днем рождения Натальи Варвиной. Пересматриваю все утро фотографии и улыбаюсь», — признался Влад Кадони.
На всех снимках ведущий «Дома-2» Влад Кадони просто светится счастьем.
«Непривычненько меня таким улыбающимся видеть, да? Сам в шоке», — добавил Влад Кадони.
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