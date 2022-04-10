«Аллуся затосковала? В Латвии хоть Лайма есть»: прогулки с двойняшками и дневной сон, чем развлекает себя Пугачева в Израиле

Примадонне особо не с кем общаться за границей. К тому же иностранные языки певица не знает. Свободно она говорит только на русском.

Алла Пугачева вместе с семьей проводит отпуск в Израиле. Правда в прессе стали все чаще писать, что Примадонна уже заскучала вдали от родины. Сама артистка только раз выходила на связь с поклонниками, опровергнув слухи об эмиграции.

Певица дала понять, что обязательно вернется обратно, домой. Да и восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза привыкли к размеренной жизни в замке в подмосковной деревне Грязь. Когда именно Примадонна вернется в свое родовое гнездо, не известно. Скорее всего не раньше лета. Ведь в июне шоумен Максим Галкин собирается дать гастрольный тур в Израиле. Самые дешевые билеты на его концерты стоят от 6 тысяч рублей, лучшие места — 10 тысяч рублей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, делать за границей Примадонне особо нечего. Тем более, что свободно артистка говорит только на русском языке, с иностранцами коммуникацию не наладишь. Да и едва ли певица стремится с кем-то вести беседу даже на прогулках с двойняшками Гарри и Лизой. Из-за повышенного внимания со стороны прессы и поклонников, Алла Борисовна уже давно избегает публичности. Из развлечений в Кесарии у певицы остается разве что гольф-клуб. Однако таким времяпрепровождением артистка раньше не интересовалась.

Зато Максим Галкин нашел, чем себя занять: то он на велосипеде катается, то на пляже гуляет, любуясь парусниками. И все без своей второй половинки. В такие часы Примадонна может отдохнуть после обеда, вздремнув у себя в апартаментах. Певица всегда заселяется в отдельные комнаты.

Кстати, Сергей Соседов считает, что Алла Борисовна не зря выбрала для отдыха именно Израиль. Здесь певица может и здоровье поправить, и с друзьями повидаться. Правда близкая приятельница артистки Лайма Вайкуле обычно ждет ее в Латвии. Пугачева часто отдыхала на Рижском взморье. Там у нее была приятная компания. Примадонна даже ходила на двойное свидание: компанию певице с Максимом Галкиным на одном из ужинов в ресторане составила Лайма с мужем.

«Аллуся затосковала? В Латвии хоть Лайма есть», «А что в Кесарии друзей не нашлось?», «С детьми-то поди не заскучаешь», «А чего тосковать-то? Дневной сон, прогулки по пляжу, бассейн опять же! Красота», «Шикуют! И могут себе это позволить», «В отпуске не скучают! Им наслаждаются», «Дети тоску вмиг разгонят», «Пляж, крутотень», — пишу фолловеры.

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