Дело привычки: Пугачева объяснила, зачем ей понадобилась отдельная спальня

Алла Пугачева дала понять, что она не из тех, кто легко изменяет своим привычкам. Примадонна в беседе с Олегом Меньшиковым проговорилась о том, что в подмосковном замке в деревне Грязь у нее есть отдельная спальня. Зачем артистке понадобилось обставлять в особняке личные апартаменты? Оказывается, певица с молодости привыкла жить в собственной комнате. И, выйдя замуж за шоумена Максима Галкина, Примадонна настояла, чтобы у нее в замке была своя отдельная спальня.

«Дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужьями в разных комнатах спала, так всю жизнь было», — проговорилась в беседе с Олегом Меньшиковым певица.

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