Пугачевой стало скучно: как живет Максим Галкин с семьей в маленьком городке Израиля

Алла Пугачева и Максим Галкин постепенно обживаются в Израиле. Для своего продолжительного отпуска артисты выбрали маленький городок Кесарию, где количество жителей немного превышает 5 тыс. человек.

Звезды арендуют роскошную виллу в 650 квадратных метров, тратя на нее около миллиона в месяц. Обычно Кесарию действительно выбирают, чтобы поправить здоровье, как сказала Алла Борисовна в своем единственном видеообращении к поклонникам, поскольку делать тут особо нечего.

Из развлечений тут есть любимая клиника Пугачевой и гольф-клуб. Но особой привязанности к этой игре семья ни разу не обнаруживала. Поэтому, как пишет «Экспресс газета», Алла Борисовна уже заскучала, тем более никакими иными языками, кроме русского, она не владеет, общаться в Кесарии ей особо не с кем.

«Я думаю, Галкин сейчас сожалеет, что уехал из страны, для него это тоже стресс, но он его скрывает под маской», — порассуждал в беседе с корреспондентом издания психолог Илья Саглиани.

Отметим, что Максим Галкин решил времени в Израиле не терять и объявил в мае гастрольный тур. А это значит, что до конца весны он не планирует возвращаться на родину.

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