Лучшие места дороже 10 тысяч рублей, обычные — 6 тысяч! Сколько стоят билеты на шоу Галкина в Израиле

Максим Галкин не привык жить в праздности, поэтому даже за границей шоумен нашел альтернативный источник дохода, оставшись без рекламных контрактов. Муж Аллы Пугачевой собирается дать гастрольный тур по городам Израиля: от Тель-Авива до Иерусалима. И билеты на шоу юмориста, надо сказать, не дешевые. Стартовая цена — почти 6 тысяч рублей.
Кстати, объявление о выступлениях Максима Галкина с концертной программой появилось на одном из местных сервисов покупки билетов. Артист даст «чес» по городам, так сказать, вспомнив молодость. Первые шоу запланированы на лето. Так, билеты на концерт 6 июня уже скуплены.
А если говорить о стоимости, то она стартует с 6 тысяч рублей. Также есть билеты за 8-9 тысяч рублей уже в другой ценовой категории. Ну а лучшие места обойдутся дороже 10 тысяч рублей, сообщает «ФАН».
К слову, судя по информации на сайте, который продает билеты на шоу Галкина, юморист выступит как минимум в шести городах Израиля.
- Тель-Авив — 3.06
- Беэр-Шева — 4.06
- Кирьят-Моцкин — 5.06
- Ашдод — 6.06
- Иерусалим — 7.06
- Нес-Циона — 8.06
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!