Лучшие места дороже 10 тысяч рублей, обычные — 6 тысяч! Сколько стоят билеты на шоу Галкина в Израиле

Даже за границей шоумен нашел себе альтернативный источник дохода, лишившись рекламных контрактов.

Максим Галкин не привык жить в праздности, поэтому даже за границей шоумен нашел альтернативный источник дохода, оставшись без рекламных контрактов. Муж Аллы Пугачевой собирается дать гастрольный тур по городам Израиля: от Тель-Авива до Иерусалима. И билеты на шоу юмориста, надо сказать, не дешевые. Стартовая цена — почти 6 тысяч рублей.

Кстати, объявление о выступлениях Максима Галкина с концертной программой появилось на одном из местных сервисов покупки билетов. Артист даст «чес» по городам, так сказать, вспомнив молодость. Первые шоу запланированы на лето. Так, билеты на концерт 6 июня уже скуплены.

А если говорить о стоимости, то она стартует с 6 тысяч рублей. Также есть билеты за 8-9 тысяч рублей уже в другой ценовой категории. Ну а лучшие места обойдутся дороже 10 тысяч рублей, сообщает «ФАН».

К слову, судя по информации на сайте, который продает билеты на шоу Галкина, юморист выступит как минимум в шести городах Израиля.

Тель-Авив — 3.06

Беэр-Шева — 4.06

Кирьят-Моцкин — 5.06

Ашдод — 6.06

Иерусалим — 7.06

Нес-Циона — 8.06

больше по теме Сапожки плотно сели по ноге: Пугачева в акцентной юбке выше колен щегольнула на публике Примадонна покрасовалась с шоуменом Максимом Галкиным на памятном фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!