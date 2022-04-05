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Лучшие места дороже 10 тысяч рублей, обычные — 6 тысяч! Сколько стоят билеты на шоу Галкина в Израиле

Даже за границей шоумен нашел себе альтернативный источник дохода, лишившись рекламных контрактов.

Лучшие места дороже 10 тысяч рублей, обычные — 6 тысяч! Сколько стоят билеты на шоу Галкина в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Борис Кудрявов/КП

Максим Галкин не привык жить в праздности, поэтому даже за границей шоумен нашел альтернативный источник дохода, оставшись без рекламных контрактов. Муж Аллы Пугачевой собирается дать гастрольный тур по городам Израиля: от Тель-Авива до Иерусалима. И билеты на шоу юмориста, надо сказать, не дешевые. Стартовая цена — почти 6 тысяч рублей.

Кстати, объявление о выступлениях Максима Галкина с концертной программой появилось на одном из местных сервисов покупки билетов. Артист даст «чес» по городам, так сказать, вспомнив молодость. Первые шоу запланированы на лето. Так, билеты на концерт 6 июня уже скуплены.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Максим Галкин сумеет обеспечить Аллу с детьми и за границей. Фото: личный архив

А если говорить о стоимости, то она стартует с 6 тысяч рублей. Также есть билеты за 8-9 тысяч рублей уже в другой ценовой категории. Ну а лучшие места обойдутся дороже 10 тысяч рублей, сообщает «ФАН».

К слову, судя по информации на сайте, который продает билеты на шоу Галкина, юморист выступит как минимум в шести городах Израиля.

  • Тель-Авив — 3.06
  • Беэр-Шева — 4.06
  • Кирьят-Моцкин — 5.06
  • Ашдод — 6.06
  • Иерусалим — 7.06
  • Нес-Циона — 8.06

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