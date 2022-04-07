То на пляже, то на велосипеде ездит и везде без Аллы! Чем занимается оставшийся без рекламных контрактов Галкин

Шоумен проводит время с пользой для души и тела, готовясь к гастрольному туру в Израиле.

Максим Галкин то и дело выходит на связь с российской публикой, призывая поклонников не верить всему тому, что пишут о нем самом и его семье в таблоидах. Ранее Алла Пугачева обратилась к верным почитателям из Кесарии, дав понять, что она и не помышляла об эмиграции. Певица намекнула, что уехала в Израиль, чтобы отдохнуть и подлечиться.

Так, артистка собирается вернуться обратно, на родину. Однако, судя по всему, возвращение Примадонны в замок в деревне Грязь случится не скоро. В июне юморист собирается дать гастрольный тур по Израилю: от Тель-Авива до Иерусалима. Кстати, билеты на шоу Максима Галкина недешевые — самые бюджетные от 6 тысяч рублей, а лучшие места обойдутся чуть дороже 10 тысяч рублей.

Ну а пока телеведущий нашел себе занятия по душе. Галкин гуляет по песчаному берегу под шум волн, придаваясь неге и мечтам, вдали от мегаполиса. Наблюдает за корабликами, не обращая никакого внимания на визг разыгравшихся на пляже детей. Также Максим пересел на велосипед. Шоумен облюбовал одну из трасс с велодорожкой. А вот Примадонны рядом с мужем почему-то не видно. На прогулки Галкин ходит без Аллы, которая, видимо, сидит на вилле с двойняшками Гарри и Лизой.

«Меня просят мои уважаемые подписчики вести соцсети также, как я делал это раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои социальные сети не будут. Как и новый Telegram-канал, который я завел. Что касается всех слухов, хайпа и безобразных кривотолков, которые есть про меня и мою семью — не читайте… (таблоиды) по утрам. Это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать», — уточнил Максим.

Ранее украинский певец Андрей Данилко в беседе с журналистами признался, что часто созванивается с мужем Аллы Борисовны. Так, артист, больше известный, как Верка Сердючка, уточнил, что шоумен Максим Галкин остался без рекламных контрактов. Поэтому телеведущий и уехал с семьей отдыхать в Израиль. Но и за границей шоумен нашел себе альтернативный источник дохода — он выступит с юмористическими сценками.

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