Повысят ли Бузова, Волочкова и другие звезды цены за свои концерты

То, что цены постоянно растут, мы уже привыкли. Дорожает продукция в магазинах, бензин, билеты на концерты. Одной из первых стоимость своих выступлений увеличила Лолита Милявская. Билеты на ее концерт стали продаваться дороже, и сама певица объяснила это так:

«Вы сейчас удивитесь! Самые большие расходы — это перелет. При перелете у тебя существует перегруз — это не личные вещи. Как правило, все летают с очень маленькими сумочками, куда входят трусы и носки запасные. Дальше — инструменты. Каждый играет на своем. А наши авиакомпании перевозки подняли в два раза».

Помимо перелетов на ценообразование влияет стоимость рекламы, аренда зала, оплата гостиничных номеров – за все это, в конечном счете, платит зритель.

Teleprogramma.pro узнала, будут ли пересматривать экономику своих выступлений Анита Цой, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Ольга Бузова и Катя Лель.

Анита Цой, певица

Анита Цой решила не повышать свой гонорар, так что поклонники могут не переживать. Помимо этого, артистка готовится дать несколько благотворительных концертов.

«На свое шоу «Пятый океан» в Екатеринбурге и Казани пригласила много медицинских работников. На днях бесплатно выступила для сотрудников и пациентов госпиталя Росгвардии в честь их профессионального праздника. Сейчас мы все в одной ситуации и поднимать гонорары за выступление считаю не корректным», — поделилась певица.

Анастасия Волочкова, балерина

Для Анастасии Волочковой давно не стоит вопрос цены на билеты, все ее выступления бесплатны.

«Я своими концертными программами и спектаклями не зарабатываю деньги. Все свои проекты веду на благотворительной основе с тех пор, как начался кризис. А он у нас какой-то непрекращающийся. Сегодня многие люди перед выбором: купить себе хлеб, заплатить за ЖКХ или купить билет на выступление артиста. Пока многие поднимают цены, я вообще ничего не продаю. Все приходят бесплатно. Мне бог дал талант и трудолюбие, не спрашивая за это денег. Поэтому я дарю его людям, какие бы сложные времена не наступили. У меня не только концерты бесплатные, но и курс по растяжке. А я просто бесплатно учу всех желающих растяжке, помогаю укрепить здоровье. Сегодня такое время, когда надо всем объединиться и быть людьми», — заключила балерина.

Анна Семенович, певица

У Анны Семенович 15 апреля состоится сольный концерт в клубе «16 тонн», цены на билеты остались на докризисном уровне.

«Нет, я ничего не повышала. И на свой сольный концерт, который состоится 15 апреля в Москве в клубе «16 тонн», установила минимальные цены за билеты. Хочется просто встретиться со зрителями, подарить им хорошее настроение, поддержать своими песнями. Для этого мы артисты и работаем, и у зрителей должна быть возможность прийти на выступление и провести хороший вечер», — рассказала Анна.

Антон Богославский, PR-агент Ольги Бузовой

Ольга Бузова ставит во главу угла не только творчество, но и доступность для зрителей.

«Ольга выступала и выступает за доступность для зрителей. Это ей очень важно, так что никакого повышения цен не планируется», — заключил Богославский.

Ирина Шабельникова, директор Кати Лель

Ирина подтвердила, что у артистки зафиксирован прайс, который не пересматривается уже несколько лет.

«В ближайшее время точно изменений не будет, пока таких планов нет», — отметила Ирина.

Смотрите также:

viqeo ratio=0.5620608899297423]3d526db47d8b7219cd37[/viqeo]

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.