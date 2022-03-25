«Самые большие расходы – это перелет»: Лолита объяснила, почему билеты на концерты стоят дорого

Лолита Милявская заверила, что не увеличила свой гонорар, просто все остальное стало дороже.

Певица Лолита Милявская объяснила в своем телеграм-канале, откуда берутся такие высокие цены на концерты артистов.

«Вы сейчас удивитесь! Самые большие расходы — это перелет. При перелете у тебя существует перегруз, не личные вещи. Как правило, все летают с очень маленькими сумочками. Это инструменты. И каждый играет на своем. А наши авиакомпании перевозки подняли в два раза», — сказала Лолита.

Далее артисту нужно заплатить за аренду гостиницы, зала, звука, светового оборудования, рекламу, отдать проценты за продажу проданных билетов (5-15%), охрану зала, некоторые залы берут дополнительно за самые неожиданные вещи, вплоть до аренды чайника и стульев в гримерной.

Лолита заверила, что гонорары артистов с ковид-времен практически не изменились, а вот расходы на организацию концертов сильно возросли.

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