«Мы даже подружились!»: Анита Цой лично вышла на связь с тезкой из Южной Кореи ради ника в Telegram

В России за последнее время произошло много изменений. Ряд люксовых брендов и ресторанов покинули российский рынок, а также из-за санкций перестали работать электронные кошельки на сматфонах. Наибольшее неудобство для звезд принесло закрытие популярных соцсетей.

Теперь артисты и блогеры массово переходят в Telegram, чтобы быть на связи с поклонниками. Но открытие Телеграмм-канала для Аниты Цой едва не обернулась проблемой. Привычный для пользователей всех социальных сетей ник артистки @anitatsoy оказался занят.

Звезда рассказала, что произошло, когда начала эти сумасшедшие переезды из популярной Сети в Telegram.

«Я не смогла зарегистрировать свой канал на уже знакомое имя @anitatsoy. И в спешке временно зарегистрировала себя под другим ником, в надежде на то, что в будущем сможет вернуть себе имя. Узнаваемый ник нужен был для верификации (галочка), подтверждающей звездную личность. А верификация, в свою очередь, помогла бы подписчикам быстро найти артиста», — отметила певица в разговоре с Teleprogramma.pro.

СММ-агент Аниты Цой обратился к девушке, зарегистрированной под точно таким же ником, с просьбой изменить имя пользователя на другое. Но в ответ смм-щик был забанен. Ситуация была сложной. Менеджмент артиста нашел официальный способ подтвердить и получить имя через администрацию Telegram.

Для этого надо было предоставить всего два подтверждения ника @anitatsoy в других соцсетях. Это было очень просто сделать, но тогда бы у девушки ее ник отобрали. А дальше события приобрели удивительный поворот.

«Я всегда верила в то, что люди могут между собой договориться. Ведь мы — люди! Подумала, что девушка могла забанить моего смм-щика, думая, что он бот или мошенник и решила сама пообщаться с ней. Но для этого нужно было рассекретить ей мой телефон. И я решилась на это. Записала ей со своего номера голосовое сообщение. Слава богу, у меня голос очень узнаваемый. И девушка отозвалась! Она живет в Южной Корее! Ее имя Анита Цой, и назвали ее родители в мою честь. Семья родом из Казахстана и они переехали на историческую родину в Южную Корее 5 лет назад. И она, удостоверившись, что я именно та Анита Цой, вошла в мое положение и согласилась поменять свой ник! Похоже, мы даже подружились!» — рассказала Анита Цой.

Официальный телеграмм-канал Аниты Цой работает с привычным именем. Артистка лично активно общается с подписчиками, и благодаря функционалу мессенджера, теперь имеет возможность отвечать на комментарии не только письменно, но и голосовыми сообщениями.

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