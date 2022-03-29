Так выше и стройнее: Бузова в «золотом» платье с пайетками и прозрачных туфлях скрыла изъяны

Телеведущая на съемках в Африке щегольнула в броских нарядах. Однако стилист Словена Соколова нашла в них минусы.

Ольга Бузова уже больше года не ведет шоу «Дом-2». Она решила оставить проект, который сделал ее знаменитой. Но при этом артистка теперь ведет ряд новых передач. Она с радостью экспериментирует с имиджем и примеряет новые наряды.

С собой в Африку телеведущая везла накладные челки и десятки вещей. Каждый раз ей нужно было выглядеть по-новому в кадре. Теперь зрители наслаждаются выпусками «Звезды в Африке».

На этот раз предметом обсуждения стали наряды Ольги. Она на съемках щегольнула в «золотом» мини-платье с драпировкой. Наряд не только подчеркнул ее массивные формы, но и придал еще больше объема. Босоножки на шпильке дополняли наряд. Поклонники сочли, что это платье неудачное, так как Бузова поправилась и не скрыла этого.

Для съемок другого эпизода Бузова уже облачилась в длинное платье с пайетками и тигриным рисунком. Блестящий наряд отливал золотом на солнце. На этот раз она дополнила его прозрачными туфлями. Артистка выглядела в нем более стройной.

Поклонники не смогли решить, какой лук больше идет звезде. Но для сайта Teleprogramma.pro эти образы оценила стилист Словена Соколова.

«Оба образа Ольги выглядят уместно, если вы в расфокусе. Да-да, именно так. Смотрим издалека, снимая очки. Уберите блестки с этих платьев и они станут ближе к африканской тематике. То, какими крутыми можно было бы сделать образы для ведущей шоу в Африке, можно только фантазировать. Это, прежде в его, национальная тематика, платья с узорами, тюрбаны, косички, активные украшения, талисманы, второй вариант — привлекательные образы в стиле сафари, третьи — с отсылкой к колонизаторам. Но стилисты решили не фантазировать, да, они взяли африканскую тематику: украшения в образе с коротким платьем и принт в платье миди. Но зачем надо было подмешивать недорогой блеск сцены? Не против пайеток, но на плешивой траве, смотрится не очень.

И к одному, и ко второму образу подошли бы казаки. Они притянули бы эти нарядные платьица к нужной стилистике. Но вместо этого Ольге вручили китайский зонтик. Китайский зонтик в Африке. Если сравнивать эти два костюма, то первый выглядит более интересно, при условии если мы мысленно переобуваем Ольгу Бузову в серо-бежевые казаки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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