Анастасия Волочкова показала, как выглядит без парика и шиньонов

Балерина Анастасия Волочкова предстала с прической «а-ля натюрель», отказавшись от разных ухищрений с волосами.

Балерина Анастасия Волочкова накануне поздравила подписчиков своего телеграм-канала с Днем театра.

Снимок, которым звезда балета сопроводила публикацию, вызвал недоумение среди ее фанатов.

В кадре Анастасия Волочкова предстала на фоне роскошной лестницы в белом облегающем наряде и черных сапогах. Но не это возбудило умы поклонников, а прическа Анастасии Волочковой, которая, мягко говоря, выглядела необычно.

Анастасия Волочкова на этот раз решила отказаться от шиньонов, которые делают ее голову объемнее.

Балерина предстала с короткой стрижкой и челочкой, показав, как выглядит «а-ля натюрель», не прибегая ни к каким ухищрениям.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова не раз жаловалась на то, что ее волосы оставляют желать лучшего, и ей приходится всякий раз что-то конструировать на своей голове, чтобы выглядеть привлекательно и эстетично.

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