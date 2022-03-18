«К сожалению, Макс не выполнил обещание»: Лель раскрыла причины конфликта с Фадеевым

Как отметила певица, ее западная коллега Шакира хотела спеть с ней дуэтом.

Певица Катя Лель вспомнила, как продюсер Александр Волков строил ей козни после расставания, чтобы о ней никто не узнал в мире шоу-бизнеса. Он подговаривал всех, чтобы с певицей никто не сотрудничал.

По словам Лель, она не захотела пойти по рабскому пути и стать любовницей Волкова. При этом продюсер подговаривал своего коллегу Максима Фадеева «войти в игру». Однако тот «не предал свою душу за большие деньги».

«Когда у меня были судебные тяжбы с Волковым, Макс дал мне слово, если я выиграю процесс, мой альбом переведут на английской. Шакира хотела спеть со мной дуэтом. К сожалению, Макс не выполнил обещание. Когда я выиграла, он сказал: «Кому теперь этот альбом нужен?» Мне очень жаль, это было бы мегауспешно». Катя Лель

Напомним, что на днях Максим Фадеев объявил о возвращении в российский шоу-бизнес после двух лет отсутствия. Он уже представил свою новую песню «Выживший», сообщает «Звездач».

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