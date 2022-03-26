Учись! Как Семенович «уделала» плачущую Бузову в Telegram

Новая площадка для общения с фанатами пока плохо покоряется Ольге Бузовой. В «Телеграме» у нее нет еще и миллиона подписчиков. Но кажется, что это не волнует блондинку. Больше всего ее заботит то, что в платформе нельзя использовать «маски», благодаря которым можно выглядеть идеально – без морщинок, пор и прочих несовершенств кожи.

Ольга уже неоднократно обращалась к разработчику платформы Павлу Дурову, но все безрезультатно. Пока Бузовой приходится публиковать необработанные фото и видео.

Анна Семенович тем временем нашла выход. Накануне она показала в своем телеграм-канале обработанные кадры. Фанаты артистки отметили, что на них Анна выглядит как минимум на 20 лет моложе. При этом, фолловеры отметили, что, скорее всего, Семенович обработала видео в специальной программе и уже после этого опубликовала в инстаграме.

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