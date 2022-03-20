На проекте и сейчас: как выглядели телебабушки Агибалова, Африкантова, Гобозова на «Доме-2» и что с ними стало теперь

Кто из возрастных экс-участниц «Дома-2» сумел повернуть время вспять, а кто решил стареть естественно и красиво?

Бывшие участницы «Дома-2» из нашей подборки пришли на проект, чтобы поддержать своих детей. Но при этом сами стали звездами и медийными личностями. Поклонники прозвали их ласково «телебабушками». Вспоминаем, как самые яркие из них выглядели, когда появлялись на экране и смотрим, как они выглядят сейчас.

Мама сестер Рапунцель Татьяна Григорьевская

Мама Ольги и Алены Рапунцель Татьяна Григорьевская пришла на «Дом-2» в июле 2018 года, на тот момент ей было 48 лет.

На телестройке она появилась, чтобы помочь старшей дочери Ольге, которая только-только родила наследницу Василису. Алена Рапунцель в тот момент ждала сына от Ильи Яббарова.

Сейчас Татьяна Григорьевская живет с семьей младшей дочери Алены, которая на днях во второй раз стала мамой.

В июне Татьяне Григорьевской исполнится всего 52 года, но она уже полностью растворилась во внуках, забыв о своей личной жизни. За последнее время мама сестер Рапунцель заметно прибавила в весе, на что обратили внимание подписчики Алены Рапунцель, которая часто показывает маму в своем микроблоге.

Мама сестер Агибаловых Ирина Агибалова

Ирина Александровна Агибалова – пример женщины, у которой хватает времени на все. Ирина Агибалова и внукам успевает уделять внимание, и мужа вкусно кормит, и собой успевает заниматься.

В свои 57 лет Ирина Агибалова стройна и грациозна и выглядит намного лучше, чем в то время, когда впервые появилась на «Доме-2». Случилось это событие в апреле 2010 года, тогда Ирине Агибаловой было 45 лет. Как видно, Ирина Александровна сумела взять власть над временем.

Мама Марины Африкантовой Татьяна Африкантова

Мама Марины Африкантовой Татьяна Африкантова пришла на «Дом-2» в декабре 2015 года, тогда ей было 60 лет. Как видно, и этой женщине удалось повернуть время вспять.

Семь лет назад она выглядела старше, чем сейчас, когда ей почти 67. Свой день рождения Татьяна Африкантова отмечает в апреле. К этому возрасту она изменила форму бровей, подкачала губы и подтянула овал лица.

Мама Саши Гобозова Ольга Гобозова

Ольга Васильевна Гобозова – самая возрастная телебабушка «Дома-2». На телестройке она появлялась несколько раз.

Но первый ее приход состоялся в июле 2013 года. В то время ее сын Саша Гобозов строил отношения с Алианой Устиненко.

Тогда Ольге Васильевне 65 лет, и она сумела стать настоящей звездой «Дома-2», которую поклонники помнят до сих пор.

В июле Ольге Васильевне исполнится уже 74 года. Она входит в число тех женщин, которые решили стареть естественно, и выглядит на свой возраст.

Мама Таты Блюменкранц Марина Абрамсон

Марина Тристановна Абрамсон появилась на проекте «Дом-2» в 2016 году, тогда ей было 46 лет. Сейчас Марине Тристановне 52. Но выглядит она не в пример лучше тому, какой представала на экране.

Мама Таты Блюменкранц за последнее время избавилась от нескольких килограммов лишнего веса. Стала немного по-другому наносить макияж, а волосы сделала на тон светлее.

Живет Марина Тристановна по-прежнему в Китае, где у нее собственный бизнес.

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