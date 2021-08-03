Это наследственное: племянница Марины Африкантовой пришла на новый «Дом-2»

20-летняя Яна Африкантова пошла по стопам своей родной тети и бабушки Татьяны Африкантовой.

Семья Африкантовых, которая хороша знакома поклонникам реалити-шоу «Дом-2», вновь решила засветиться на популярном проекте. На обновленный «Дом-2» пришла родная племянница одной из самых ярких экс-участниц телестройки Марины Африкантовой и внучка Татьяны Африкантовой, 20-летняя Яна.

Девушка хороша собой, и в первый же день своего появления на проекте очаровала ведущего Давида Манукяна.

Яне, правда, тут ж досталось от ее тезки Яны Захаровой. Та дала понять, что легко красавице не будет. За внучку публично вступилась бабушка, Татьяна Африкантова, дама. Известная своим скандальным нравом. Она дала понять, что готова прийти на «Дом-2», в случае необходимости.

«За кадром многие поддержали нашу Яну, которая никого не трогала и только лишь осваивалась на новом месте! Ольга Васильевна поддерживает нашу Яну и правильные дает советы! Скоро и мы подтянемся, если почувствуем, что Яну беспочвенно обижают! Но надо сказать, Яна фору даст любой клуше», — написала Татьяна Африкантова в микроблоге.

Яна Афикантова рассказала, что пришла на проект за такими же красивыми отношениями, как у Марины Африкантовой и Ромы Капаклы.

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