«Не жили богато»: Ирина Агибалова из «Дома-2» с ностальгией вспомнила о прошлом на фоне событий на Украине

Экс-участница реалити-шоу Ирина Агибалова призналась, что никакие санкции ей не страшны.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова поделилась в микроблоге своим лайфхаком.

Она рассказала, что приходить в состояние равновесия в нынешних непростых реалиях ей помогают воспоминания о советском прошлом.

«Не жили богато, дефицит товаров в магазинах, за границу не ездили, импортных товаров почти не видели. Но какими мы были счастливыми при этом! Человек ко всему привыкает, либо умирает. Не мое изречение, жесткое, конечно, но какое верное», — написала Ирина Агибалова.

Она призвала свою аудиторию в Instagram вспомнить о предках, которые благодаря своей силе духа смогли пройти все ужасы Великой Отечественной войны, восстановили страну.

«Теперь наша очередь постараться, чтобы наши дети и внуки не видели упавших духом родителей! Мы справимся! Нас не задушат никакие санкции!» — уверена Ирина Агибалова.

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