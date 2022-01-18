«Изрядно набрала»: Алена Рапунцель показала располневшую маму Татьяну Григорьевскую

Мама бывших участниц «Дома-2», сестер Ольги и Алены Рапунцель, Татьяна Григорьевская, тоже известна, благодаря своему появлению на проекте.

Мама сестер Рапунцель никогда не отличалась субтильной фигурой и всегда любила вкусно поесть.

За последнее время Татьяна Григорьевская заметно прибавила в весе. На кадрах в сторис, которыми поделилась Алена Рапунцель в микроблоге, видно, что у 51-летней Татьяны Владимировны есть лишние килограммы.

Не укрылось это обстоятельство и от подписчиков Татьяны Григорьевской и Алены Рапунцель. Под фотографиями экс-участницы «Дома-2» в микроблоге Алены Рапунцель и самой Татьяны Григорьевской пользователи удивляются тому, как внешне изменилась мама сестер Рапунцель.

«Маман так откормили», «Чет маму так разнесло», «Маман, че? Вздулась?», «Мамке кафтан маловат», «Почему-то тоже первая мысль, что мама изрядно набрала. Уж, простите», — высказались в Сети.

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