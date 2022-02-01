«Семнадцать лет в Китае»: Марина Тристановна из «Дома-2» поделилась своим редким фото по случаю праздника

Бывшая участница «Дома-2» Марина Тристановна появлялась на проекте, чтобы поддерживать свою дочку Тату Блюменкранц.

А когда Тата стала мамой, Марина Тристановна с удовольствием нянчила внучку Беатрису.

После проекта Марина Тристановна вернулась в Китай, где и жила до этого.

Стоит отметить, что мама Таты Блюменкранц, в отличие от дочери, не очень активно ведет свою страницу в Instagram. Лишь изредка она делает публикации и размещает свои новые фотографии.

В честь Нового года по Восточному календарю Марина Тристановна опубликовала свой снимок, сделанный в момент праздника, и призналась в любви к Китаю.

«Семнадцать лет в Китае — это, конечно же, огромная часть моей жизни. Благодарю господа за то, что дал мне прикоснуться к этой тайне, к этой интересной культуре — к архитектуре, философии, языку, письму, изобразительному искусству, привычкам, обычаям, праздникам, кухне.

Перечислить невозможно все, к чему я прикоснулась на протяжении прожитых лет. Это, конечно, часть моей жизни такой интересной, яркой, незабываемой… Поднебесная гуляет — Китайский Новый год», — написала Марина Тристановна.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.